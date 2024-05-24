У Харкові пролунав вибух - мер
Київ • УНН
У Харкові стався вибух. В області оголошена повітряна тривога. Повітряні сили оголосили попередження про активність ворожої авіації в регіоні.
Вибух пролунав у Харкові. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні!" - повідомив Терехов.
Інформацію про вибухи підтвердили і в поліції Харкіської області.
"В Харкові чути вибухи. Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102". - зазначено у повідомленні.
Додамо
На Харківщині оголошено повітряна тривога.
Раніше у Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!" - було зазначено у повідомленні.