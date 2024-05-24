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У Харкові пролунав вибух - мер

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У Харкові стався вибух. В області оголошена повітряна тривога. Повітряні сили оголосили попередження про активність ворожої авіації в регіоні.

Вибух пролунав у Харкові. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні!" - повідомив Терехов.

Інформацію про вибухи підтвердили і в поліції Харкіської області.

"В Харкові чути вибухи. Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102". - зазначено у повідомленні. 

Додамо

На Харківщині оголошено повітряна тривога.

Раніше у Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!" - було зазначено у повідомленні.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
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