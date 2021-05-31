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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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У Канаді через сходження лавини загинули двоє людей

Київ • УНН

 • 13019 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. У Канаді внаслідок сходження лавини у горах провінції Альберта загинули двоє людей. Про це пише УНН з посиланням на телеканал CBC.

У Канаді через сходження лавини загинули двоє людей

Деталі

На горі Андромеда зійшла лавина. На місце вирушили представники Управління нацпарків Канади й екстрених служб і виявили тіла двох осіб. Представник Королівської кінної поліції заявив, що загиблі були альпіністами.

Наразі інших подробиць невідомо.

Нагадаємо

В горах Туреччини знайшли тіло української альпіністки, що зникла на початку травня.

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