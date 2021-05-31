У Канаді через сходження лавини загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У Канаді внаслідок сходження лавини у горах провінції Альберта загинули двоє людей. Про це пише УНН з посиланням на телеканал CBC.
Деталі
На горі Андромеда зійшла лавина. На місце вирушили представники Управління нацпарків Канади й екстрених служб і виявили тіла двох осіб. Представник Королівської кінної поліції заявив, що загиблі були альпіністами.
Наразі інших подробиць невідомо.
Нагадаємо
В горах Туреччини знайшли тіло української альпіністки, що зникла на початку травня.