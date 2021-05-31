У Канаді через сходження лавини загинули двоє людей

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На горі Андромеда зійшла лавина. На місце вирушили представники Управління нацпарків Канади й екстрених служб і виявили тіла двох осіб. Представник Королівської кінної поліції заявив, що загиблі були альпіністами.

Наразі інших подробиць невідомо.

Нагадаємо

В горах Туреччини знайшли тіло української альпіністки, що зникла на початку травня.