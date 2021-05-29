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The Guardian

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В горах Туреччини знайшли тіло української альпіністки, що зникла на початку травня

Київ • УНН

 • 26122 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Зниклу в Туреччині українську альпіністку Яну Кривошею, яка безслідно зникла на початку травня, знайшли мертвою поруч з вершиною гори Геіксеврісі. Про це пише український портал Туреччини Ukr-Ayna, передає УНН.

В горах Туреччини знайшли тіло української альпіністки, що зникла на початку травня

Цитата

“Протягом декількох тижнів її шукали різні команди рятувальників як місцевих, так і українських. Проте тіло вдалося виявити лише 28 травня під час аерофотозйомки розвідувальним літаком жандармерії”, — мовиться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Альпіністи та туристи: у закритому на локдаун Непалі застрягли 107 українців, у чотирьох — COVID-19

Деталі

За попередніми даними, альпіністка Яна Кривошея, яку шукали протягом місяця, могла загинути, впавши зі скелі.

Тіло загиблої української альпіністки дістали зі скель і направили в Інститут судової медицини, де фахівцям належить встановити точну причину смерті.

Доповнення

Раніше ЗМІ писали, що останній раз телефон Яни раз був в мережі 4 травня в районі міста Манавгат, і ці ділянки гір одразу перевірили рятувальники, але дівчину не знайшли. У горах в районі Анталії рятувальникам вдалося знайти намет Яни: частина її речей була на місці, але були відсутні два рюкзаки.

Пошуково-рятувальну операцію місцева влада розгорнула і в самому місті Манавгат, оскільки силовики розглядали версію, що українська альпіністка могла пропасти не в горах, а саме в населеному пункті.

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