В горах Туреччини знайшли тіло української альпіністки, що зникла на початку травня

Цитата

“Протягом декількох тижнів її шукали різні команди рятувальників як місцевих, так і українських. Проте тіло вдалося виявити лише 28 травня під час аерофотозйомки розвідувальним літаком жандармерії”, — мовиться у повідомленні.

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Деталі

За попередніми даними, альпіністка Яна Кривошея, яку шукали протягом місяця, могла загинути, впавши зі скелі.

Тіло загиблої української альпіністки дістали зі скель і направили в Інститут судової медицини, де фахівцям належить встановити точну причину смерті.

Доповнення

Раніше ЗМІ писали, що останній раз телефон Яни раз був в мережі 4 травня в районі міста Манавгат, і ці ділянки гір одразу перевірили рятувальники, але дівчину не знайшли. У горах в районі Анталії рятувальникам вдалося знайти намет Яни: частина її речей була на місці, але були відсутні два рюкзаки.

Пошуково-рятувальну операцію місцева влада розгорнула і в самому місті Манавгат, оскільки силовики розглядали версію, що українська альпіністка могла пропасти не в горах, а саме в населеному пункті.