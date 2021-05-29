В горах Турции нашли тело украинской альпинистки, которая исчезла в начале мая

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 32267 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 68575 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 85086 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 243239 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 139297 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 410686 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 319589 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 216449 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245623 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255935 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3м/с
42%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 14107 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 13384 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 13681 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

03:39 • 12333 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 22091 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 12296 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 22140 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 145772 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 243214 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 410665 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 15284 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 23877 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 52952 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 76927 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 61663 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

В горах Турции нашли тело украинской альпинистки, которая исчезла в начале мая

Киев • УНН

 • 26122 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Пропавшую в Турции украинский альпинистку Яну Кривошею, которая бесследно исчезла в начале мая, нашли мертвой рядом с вершиной горы Геиксевриси. Об этом пишет украинский портал Турции Ukr-Ayna, передает УНН.

В горах Турции нашли тело украинской альпинистки, которая исчезла в начале мая

Цитата

“В течение нескольких недель ее искали разные команды спасателей как местных, так и украинских. Однако тело удалось обнаружить только 28 мая во время аэрофотосъемки разведывательным самолетом жандармерии”, — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Альпинисты и туристы: в закрытом на локдаун Непале застряли 107 украинцев, у четырех — COVID-19

Детали

По предварительным данным, альпинистка Яна Кривошея, которую искали в течение месяца, могла погибнуть, упав со скалы.

Тело погибшей украинской альпинистки достали со скал и направили в Институт судебной медицины, где специалистам предстоит установить точную причину смерти.

Дополнение

Ранее СМИ писали, что последний раз телефон Яны раз был в сети 4 мая в районе города Манавгат, и эти участки гор сразу проверили спасатели, но девушку не нашли. В горах в районе Анталии спасателям удалось найти палатку Яны: часть ее вещей была на месте, но отсутствовали два рюкзака.

Поисково-спасательная операция местная власть развернула и в самом городе Манавгат, поскольку силовики рассматривали версию, что украинская альпинистка могла пропасть не в горах, а именно в населенном пункте.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,511.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.84