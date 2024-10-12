У Грузії три телеканали оштрафували через відмову транслювати ролик із кадрами України
Київ • УНН
Суд у Тбілісі оштрафував три опозиційні телеканали за відмову транслювати політичну рекламу "Грузинської мрії". Ролик містив кадри зруйнованих будівель в Україні.
Суд у Тбілісі оштрафував три грузинські телеканали за відмову розміщувати в ефірі політичний ролик правлячої партії "Грузинська мрія". У відео протиставляють кадри зруйнованих через війну будівель в Україні і неушкоджені будинки Грузії. Про це повідомляє Formula, пише УНН.
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Тбіліський міський суд оштрафував на 5000 ларі телеканали "Формула", Головний канал і "Перший телеканал" за невиведення в ефір пропагандистського ролика від "Грузинської мрії".
Суд задовольнив клопотання Комісії з комунікацій, і тепер телеканали зобов'язані негайно виконати рішення і випустити політичну рекламу.
Нагадаємо
Три опозиційні телеканали Грузії відмовилися транслювати передвиборчу рекламу правлячої партії з кадрами руйнувань в Україні. Їм загрожували великі штрафи, які могли призвести до припинення діяльності каналів.
Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський назвав плакати "Грузинської мрії" з руїнами українських міст обурливими та ганебними. Він підкреслив, що мир у Грузії та ЄС досягнуто ціною жертв українського народу.
"Грузинська мрія" розкритикувала посла ЄС за засудження використання кадрів зруйнованих українських міст у передвиборчій агітації. Партія вважає це втручанням у виборчу кампанію.
Прем'єр Грузії заявив, що передвиборчі банери з руїнами в Україні "оголили правду". МЗС України засудило цю заяву як недружню, назвавши її спробою втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси Грузії.