В Грузии три телеканала оштрафовали из-за отказа транслировать ролик с кадрами Украины
Киев • УНН
Суд в Тбилиси оштрафовал три оппозиционных телеканала за отказ транслировать политическую рекламу «Грузинской мечты». Ролик содержал кадры разрушенных зданий в Украине.
Суд в Тбилиси оштрафовал три грузинских телеканала за отказ размещать в эфире политический ролик правящей партии "Грузинская мечта". В видео противопоставляют кадры разрушенных из-за войны зданий в Украине и неповрежденные дома Грузии. Об этом сообщает Formula, пишет УНН.
Детали
Тбилисский городской суд оштрафовал на 5000 лари телеканалы "Формула", Главный канал и "Первый телеканал" за невывод в эфир пропагандистского ролика от "Грузинской мечты".
Суд удовлетворил ходатайство Комиссии по коммуникациям, и теперь телеканалы обязаны немедленно выполнить решение и выпустить политическую рекламу.
Напомним
Три оппозиционных телеканала Грузии отказались транслировать предвыборную рекламу правящей партии с кадрами разрушений в Украине. Им грозили крупные штрафы, которые могли привести к прекращению деятельности каналов.
Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский назвал плакаты "Грузинской мечты" с руинами украинских городов возмутительными и позорными. Он подчеркнул, что мир в Грузии и ЕС достигнут ценой жертв украинского народа.
"Грузинская мечта" раскритиковала посла ЕС за осуждение использования кадров разрушенных украинских городов в предвыборной агитации. Партия считает это вмешательством в избирательную кампанию.
Премьер Грузии заявил, что предвыборные баннеры с руинами в Украине "обнажили правду". МИД Украины осудил это заявление как недружественное, назвав его попыткой втянуть Украину во внутриполитические процессы Грузии.