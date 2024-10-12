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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Грузии три телеканала оштрафовали из-за отказа транслировать ролик с кадрами Украины

В Грузии три телеканала оштрафовали из-за отказа транслировать ролик с кадрами Украины

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 19:08  •  2386 просмотра

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Суд в Тбилиси оштрафовал три оппозиционных телеканала за отказ транслировать политическую рекламу «Грузинской мечты». Ролик содержал кадры разрушенных зданий в Украине.

Суд в Тбилиси оштрафовал три грузинских телеканала за отказ размещать в эфире политический ролик правящей партии "Грузинская мечта". В видео противопоставляют кадры разрушенных из-за войны зданий в Украине и неповрежденные дома Грузии. Об этом сообщает Formula, пишет УНН.

Детали

Тбилисский городской суд оштрафовал на 5000 лари телеканалы  "Формула", Главный канал и "Первый телеканал" за невывод в эфир пропагандистского ролика от "Грузинской мечты".

Суд удовлетворил ходатайство Комиссии по коммуникациям, и теперь телеканалы обязаны немедленно выполнить решение и выпустить политическую рекламу.

Напомним

Три оппозиционных телеканала Грузии отказались транслировать предвыборную рекламу правящей партии с кадрами разрушений в Украине. Им грозили крупные штрафы, которые могли привести к прекращению деятельности каналов.

Посол ЕС в Грузии  Павел Герчинский назвал плакаты "Грузинской мечты" с руинами украинских городов возмутительными и позорными. Он подчеркнул, что мир в Грузии и ЕС достигнут ценой жертв украинского народа.

"Грузинская мечта" раскритиковала посла ЕС за осуждение использования кадров разрушенных украинских городов в предвыборной агитации. Партия считает это вмешательством в избирательную кампанию.

Премьер Грузии заявил, что предвыборные баннеры с руинами в Украине "обнажили правду". МИД Украины осудил это заявление как недружественное, назвав его попыткой втянуть Украину во внутриполитические процессы Грузии.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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