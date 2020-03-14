У Гватемалі виявили перший випадок зараження коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Гватемальські лікарі виявили перший випадок зараження новим коронавірусом на території країни. Про це повідомив в п'ятницю президент республіки Алехандро Джамматтеі у своєму Twitter, передає УНН.
“Офіційно повідомляю про появу коронавіруса в Гватемалі, у нас є перший випадок”, — написав він. Інфікованим є пацієнт, що був доставлений в одну з лікарень. Відомостей про його стан оприлюднено не було.
Раніше на цьому тижні влада Гватемали оголосила про заборону громадянам європейських держав в’їжджати в країну через загрозу появи коронавіруса. На минулому тижні уряд ввів в республіці режим надзвичайної ситуації.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу.
Додамо, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
Як повідомлялося, у чернівчанина, в якого вперше в Україні зареєстрували наявність інфекції SARS-CoV-2, відсутня пневмонія CoViD-19.