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У Гватемалі виявили перший випадок зараження коронавірусом

У Гватемалі виявили перший випадок зараження коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Гватемальські лікарі виявили перший випадок зараження новим коронавірусом на території країни. Про це повідомив в п'ятницю президент республіки Алехандро Джамматтеі у своєму Twitter, передає УНН.

“Офіційно повідомляю про появу коронавіруса в Гватемалі, у нас є перший випадок”, — написав він. Інфікованим є пацієнт, що був доставлений в одну з лікарень. Відомостей про його стан оприлюднено не було.

Раніше на цьому тижні влада Гватемали оголосила про заборону громадянам європейських держав в’їжджати в країну через загрозу появи коронавіруса. На минулому тижні уряд ввів в республіці режим надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу.

Додамо, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

Як повідомлялося, у чернівчанина, в якого вперше в Україні зареєстрували наявність інфекції SARS-CoV-2, відсутня пневмонія CoViD-19.

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