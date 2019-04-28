У Гонконзі пройшла найбільша за останні роки акція протесту

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Гонконгу в неділю, 28 квітня, протестуючи проти планів уряду дозволити видачу передбачуваних правопорушників владі Китаю. За даними поліції, в найбільшій протестної акції за останні роки взяли участь 22,8 тисячі гонконгців. Однак її організатори говорять про майже 200 тисяч учасників. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.