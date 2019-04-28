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У Гонконзі пройшла найбільша за останні роки акція протесту

У Гонконзі пройшла найбільша за останні роки акція протесту

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Гонконгу в неділю, 28 квітня, протестуючи проти планів уряду дозволити видачу передбачуваних правопорушників владі Китаю. За даними поліції, в найбільшій протестної акції за останні роки взяли участь 22,8 тисячі гонконгців. Однак її організатори говорять про майже 200 тисяч учасників. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Деякі демонстранти надягли форму китайських поліцейських. "Голова Сі Цзіньпін, немає легалізованому викрадення громадян Гонконгу в Китай", - було написано на одному плакаті. У мегафони звучали заклики до відставки глави дружньої по відношенню до Пекіну адміністрації Гонконгу Керрі Лам.

Багато з її учасників несли парасольки як символ опору, який використовували під час протестів 2014 року. Протестні настрої підігрів арешт минулої середи чотирьох активістів на термін до 16 місяців.

До недавнього часу влада Гонконгу дистанціювалися від того, щоб видавати своїх громадян материкового Китаю через непрозорість юридичної системи і широкого застосування смертної кари. Однак на початку року уряд міста оголосило, що дозволить екстрадицію в КНР, Макау та на Тайвань. Представники бізнесу і юристи в Гонконзі побоюються, що цим кроком місто ризикує втратити позиції міжнародного фінансового центру.

Нагадаємо, раніше Китай узаконив табори із перевиховання мусульман.

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