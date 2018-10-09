У Генштабі повідомили, які боєприпаси є на арсеналі у Чернігівській області

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Великих ракетних систем та артилерійських систем калібру 152 мм на складах боєприпасів під Ічнею у Чернігівській області немає. Про це сьогодні сказав під час брифінгу заступник начальник Генерального штабу Збройних сил України Родіон Тимошенко, передає кореспондент УНН.