У Генштабі повідомили, які боєприпаси є на арсеналі у Чернігівській області
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Великих ракетних систем та артилерійських систем калібру 152 мм на складах боєприпасів під Ічнею у Чернігівській області немає. Про це сьогодні сказав під час брифінгу заступник начальник Генерального штабу Збройних сил України Родіон Тимошенко, передає кореспондент УНН.
"Таких ракет, як "Бук" та інших великих ракетних комплексів, і артилерійських систем калібру 152 мм там немає. Значна кількість, приблизно 20% - це елементи боєприпасів", - повідомив Тимошенко.
Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га. Орієнтовно на складах знаходиться 88 тис. тонн боєприпасів.
З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.
Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.