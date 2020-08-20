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У галузі вважають, що Герус використовує атомників заради преференцій Коломойському

У галузі вважають, що Герус використовує атомників заради преференцій Коломойському

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Глава енернетіческого Комітету ВР Андрій Герус використовує атомників і "Енергоатом" в інтересах бізнес-інтересів Ігоря Коломойського. Так вважає член експертної Ради при Міністерстві енергетики Ольга Кошарна, коментуючи вчорашній протест атомників під КМУ, передає УНН.

"Моя приватна точка зору полягає в тому, що пан Герус (голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус - ред.) в своєму Комітеті створив групу за розвиток ядерної енергетики. І фактично використовує "Енергоатом" в боротьбі зі Шмигалем (прем'єр-міністром) і Буславець (в.о. міністра енергетики). І ці депутати, які малоосвічені, вони не розуміють, як працює ринок, не розуміють і того, що вони є просто знаряддям в руках Геруса. І виходить, що "Енергоатом" є знаряддям в боротьбі зі Шмигалем і Буславець, які намагаються хоч якийсь порядок навести на ринку електроенергії", - говорить Кошарна.

Як приклад, вона нагадала про "правку Геруса", яка відкрила імпорт електроенергії з РФ і Білорусі в Україну. Свою вигоду від цього отримала група Коломойського, каже експерт.

"Вони воюють за свої преференції. Згадайте імпорт електроенергії, згадайте: як тільки протягнули правку, почалося надходження більш дешевої електроенергії, і відразу ж компанія-трейдер Коломойського це купувала. Вони хочуть преференцій весь час, Коломойський", - зазначила Кошарна.

Раніше УНН повідомляв, що феросплавні заводи Ігоря Коломойського купують електроенергію у "Енергоатома" і очевидно, що зацікавлені в найменшій ціні. Кабмін же навпаки, застерігає "Енергоатом" від продажу електроенергії бізнесу за заниженими цінами і хоче юридично зафіксувати ціну, нижче якої "Енергоатом" не зможе опускатися, щоб не піти в збитки.

Радник в.о. міністра енергетики Олександр Трохимець пояснює, що продаж атомної електроенергії бізнесу за ціною, яка не покриває потреби державного "Енергоатому" - це повторення негативного досвіду "Центренерго", який напередодні опалювального сезону залишився без грошей, в тому числі, як вказують ЗМІ, через схеми Коломойського.

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