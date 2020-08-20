В отрасли считают, что Герус использует атомщиков ради преференций Коломойскому

"Моя личная точка зрения заключается в том, что господин Герус (глава энергетического комитета ВР Андрей Герус - ред.) в своем Комитете создал группу за развитие ядерной энергетики. И фактически использует "Энергоатом" в борьбе со Шмыгалем (премьер-министром) и Буславец (и.о. министра энергетики). И эти депутаты, малообразованные, они не понимают, как работает рынок, не понимают и того, что они просто являются орудием в руках Геруса. И получается, что "Энергоатом" является орудием в борьбе со Шмыгалем и Буславец, которые пытаются хоть какой-то порядок навести на рынке электроэнергии", - говорит Кошарная.

В качестве примера она напомнила о "правке Геруса", которая открыла импорт электроэнергии из РФ и Беларуси в Украину. Свою выгоду от этого получила группа Коломойского, говорит эксперт.

"Они воюют за свои преференции. Вспомните импорт электроэнергии, вспомните: как только протянули правку, началось поступление более дешевой электроэнергии, и сразу же компания-трейдер Коломойского это покупала. Они хотят преференций все время, Коломойский", - отметила Кошарна.

Ранее УНН сообщал, что ферросплавные заводы Игоря Коломойского покупают электроэнергию у "Энергоатома" и очевидно, что заинтересованы в наименьшей цене. Кабмин же наоборот, предостерегает "Энергоатом" от продажи электроэнергии бизнесу по заниженным ценам и хочет юридически зафиксировать цену, ниже которой "Энергоатом" не сможет опускаться, чтобы не уйти в убытки.

Советник и.о. министра энергетики Александр Трохимец объясняет, что продажа атомной электроэнергии бизнесу по цене, которая не покрывает потребности государственного "Энергоатома" - это повторение негативного опыта "Центрэнерго", который накануне отопительного сезона остался без денег, в том числе, как указывают СМИ, из-за схемы Коломойского.