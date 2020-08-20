В отрасли считают, что Герус использует атомщиков ради преференций Коломойскому

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 85160 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102278 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127274 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107653 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127706 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101344 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102149 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104063 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

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В отрасли считают, что Герус использует атомщиков ради преференций Коломойскому

В отрасли считают, что Герус использует атомщиков ради преференций Коломойскому

Киев  •  УНН

 • 14272 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Глава енернетического Комитета ВР Андрей Герус использует атомщиков и "Энергоатом" в интересах бизнес-интересов Игоря Коломойского. Так считает член экспертного Совета при Министерстве энергетики Ольга Кошарная, комментируя вчерашний протест атомщиков под КМУ, передает УНН.

"Моя личная точка зрения заключается в том, что господин Герус (глава энергетического комитета ВР Андрей Герус - ред.) в своем Комитете создал группу за развитие ядерной энергетики. И фактически использует "Энергоатом" в борьбе со Шмыгалем (премьер-министром) и Буславец (и.о. министра энергетики). И эти депутаты, малообразованные, они не понимают, как работает рынок, не понимают и того, что они просто являются орудием в руках Геруса. И получается, что "Энергоатом" является орудием в борьбе со Шмыгалем и Буславец, которые пытаются хоть какой-то порядок навести на рынке электроэнергии", - говорит Кошарная.

В качестве примера она напомнила о "правке Геруса", которая открыла импорт электроэнергии из РФ и Беларуси в Украину. Свою выгоду от этого получила группа Коломойского, говорит эксперт.

"Они воюют за свои преференции. Вспомните импорт электроэнергии, вспомните: как только протянули правку, началось поступление более дешевой электроэнергии, и сразу же компания-трейдер Коломойского это покупала. Они хотят преференций все время, Коломойский", - отметила Кошарна.

Ранее УНН сообщал, что ферросплавные заводы Игоря Коломойского покупают электроэнергию у "Энергоатома" и очевидно, что заинтересованы в наименьшей цене. Кабмин же наоборот, предостерегает "Энергоатом" от продажи электроэнергии бизнесу по заниженным ценам и хочет юридически зафиксировать цену, ниже которой "Энергоатом" не сможет опускаться, чтобы не уйти в убытки.

Советник и.о. министра энергетики Александр Трохимец объясняет, что продажа атомной электроэнергии бизнесу по цене, которая не покрывает потребности государственного "Энергоатома" - это повторение негативного опыта "Центрэнерго", который накануне отопительного сезона остался без денег, в том числе, как указывают СМИ, из-за схемы Коломойского.

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