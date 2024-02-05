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У Дніпрі спецпризначенці відмовились вступати до штурмової бригади "Лють": у Нацполіції відреагували на позицію правоохоронців

У Дніпрі спецпризначенці відмовились вступати до штурмової бригади "Лють": у Нацполіції відреагували на позицію правоохоронців

Київ • УНН

 • 102250 перегляди

У Дніпрі поліцейські відмовились вступати до штурмової бригади штурмової бригади "Лють" та заявили, що готові воювати лише в складі свого підрозділу. На їхню заяву відповів куратор штурмової бригади "Лють" Олександр Фацевич.

У мережі з'явилось відео, як Дніпропетровські поліцейські з батальйону особливого призначення (БПОП) відмовились переходити в штурмову бригаду "Лють". Відповідні кадри поширив колишній народний депутат Ігор Мосійчук, передає УНН.

Деталі 

 Силовики наголошують, що готові воювати на фронті, але виключно у складі свого підрозділу, тож вони відмовляються вступати до лав бригади "Лють".

Зазначається, що відео було зняте на нараді, де був присутній заступник Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області Володимир Богоніс. Власне він і намагається переконати підлеглих, але вони з ненормативною лексикою дискутують з керівництвом.

На противагу Богоносу один з поліцейських заявив, що вони вже брали участь у  війні, зокрема у літньому контрнаступі. Чоловік каже, що вони готові воювати, але виключно в складі свого підрозділу

Варто зазначити, що розмова між керівництвом та підлеглими в Нацполіції супроводжується ненормативною лексикою. Скандальне відео викликало масштабну дискусію в соцмережах.

Зрештою один з поліцейських, який за сумісництвом є ексбійцем дніпровського "беркуту", почав називати міліцію на Євромайдані героями, виправдовувати розстріл Небесної сотні, а також сказав, що "взагалі нікого там не вбивали".

Реакція поліції

На скандальні кадри вже відреагував заступник голови Національної поліції України та куратор штурмової бригади "Лють" Олександр Фацевич.  Його заяву оприлюднила пресслужба національної поліції України. 

Фацевич наголосив, що поліцейські з першого дня повномасштабного вторгнення встали на захист України – як у протидії ДРГ, евакуації та порятунку людей, так і до безпосереднього збройного спротиву ворогу.

Він пояснив, що штурмова бригада "Лють" була створена зі спецпризначенців  різних підрозділів, які  стали повноцінними комбатантами.

І натепер, наприкінці другого року повномасштабної агресії ворога, логічно, аби добровольчі батальйони та окремі поліцейські, які можуть і вміють професійно боронити Батьківщину, не були розосереджені для виконання бойових розпоряджень, а централізовано входили до складу бригади "Лють"

- підкреслив заступник голови Національної поліції України.

За його словами, окрім постійного набору до штурмової бригади, відбувається реорганізація структурних підрозділів Національної поліції, аби створити найбільш ефективну систему у складі Сил безпеки і оборони України. 

Фацевич наголосив, що хто хоче воювати - той йде на фронт.  Для решти є також чимало поліцейських завдань.

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Щодо відео, яке розповсюджується у соціальних мережах про полк особливого призначення у Дніпрі, – керівництвом Національної поліції будуть з’ясовані всі обставини та прийняті відповідні рішення 

- наголосив Олександр Фацевич.

Довідково

Об’єднана штурмова бригада "Лють" – це воєнізований підрозділ поліції нового зразка.

Бригада створена на базі полків спеціального призначення "Сафарі" та "Цунамі", а також батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1" імені Героя України Сергія Губанова.

Нагадаємо

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв’ю телемарафону заявив, що Якщо ситуація в Україні буде розвиватися так, що потрібно щоб поліцейські стали до зброї, то вони це зроблять.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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