В Днепре спецназовцы отказались вступать в штурмовую бригаду "Лють": в Нацполиции отреагировали на позицию правоохранителей

В сети появилось видео, как Днепропетровские полицейские из батальона особого назначения (БПОП) отказались переходить в штурмовую бригаду "Лють". Соответствующие кадры распространил бывший народный депутат Игорь Мосийчук, передает УНН.

Детали

Силовики отмечают, что готовы воевать на фронте, но исключительно в составе своего подразделения, поэтому они отказываются вступать в ряды бригады "Лють".

Отмечается, что видео было снято на совещании, где присутствовал заместитель Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области Владимир Богонис. Собственно он и пытается убедить подчиненных, но они с ненормативной лексикой дискутируют с руководством.

В противовес Богоносу один из полицейских заявил, что они уже участвовали в войне, в частности в летнем контрнаступлении. Мужчина говорит, что они готовы воевать, но исключительно в составе своего подразделения

Стоит отметить, что разговор между руководством и подчиненными в Нацполиции сопровождается ненормативной лексикой. Скандальное видео вызвало масштабную дискуссию в соцсетях.

В конце концов один из полицейских, который по совместительству является экс-бойцом днепровского "беркута", начал называть милицию на Евромайдане героями, оправдывать расстрел Небесной сотни, а также сказал, что "вообще никого там не убивали".

Реакция полиции

На скандальные кадры уже отреагировал заместитель председателя Национальной полиции Украины и куратор штурмовой бригады "Лють" Александр Фацевич. Его заявление обнародовала пресс-служба национальной полиции Украины.

Фацевич отметил, что полицейские с первого дня полномасштабного вторжения встали на защиту Украины - как в противодействии ДРГ, эвакуации и спасении людей, так и к непосредственному вооруженному сопротивлению врагу.

Он пояснил, что штурмовая бригада "Лють" была создана из спецназовцев различных подразделений, которые стали полноценными комбатантами.

И теперь, в конце второго года полномасштабной агрессии врага, логично, чтобы добровольческие батальоны и отдельные полицейские, которые могут и умеют профессионально защищать Родину, не были рассредоточены для выполнения боевых распоряжений, а централизованно входили в состав бригады "Лють" - подчеркнул заместитель председателя Национальной полиции Украины.

По его словам, кроме постоянного набора в штурмовую бригаду, происходит реорганизация структурных подразделений Национальной полиции, чтобы создать наиболее эффективную систему в составе Сил безопасности и обороны Украины.

Фацевич отметил, что кто хочет воевать - тот идет на фронт. Для остальных есть также немало полицейских задач.

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Относительно видео, которое распространяется в социальных сетях о полке особого назначения в Днепре, - руководством Национальной полиции будут выяснены все обстоятельства и приняты соответствующие решения - подчеркнул Александр Фацевич.

Справочно

Объединенная штурмовая бригада "Лють" - это военизированное подразделение полиции нового образца.

Бригада создана на базе полков специального назначения "Сафари" и "Цунами", а также батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" имени Героя Украины Сергея Губанова.

Напомним

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью телемарафону заявил, что Если ситуация в Украине будет развиваться так, что нужно чтобы полицейские стали к оружию, то они это сделают.