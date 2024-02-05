В Днепре спецназовцы отказались вступать в штурмовую бригаду "Лють": в Нацполиции отреагировали на позицию правоохранителей
В Днепре полицейские отказались вступать в штурмовую бригаду штурмовой бригады "Лють" и заявили, что готовы воевать только в составе своего подразделения. На их заявление ответил куратор штурмовой бригады "Лють" Александр Фацевич.
Смерть 14-летнего мальчика после удаления зуба: в Офисе Генпрокурора рассказали новые подробности
Начато расследование по факту смерти 14-летнего мальчика после удаления зуба в больнице в Кривом Роге, что может быть связано с ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей медицинскими работниками.
Умеров поблагодарил Нидерланды за еще шесть самолетов F-16
Нидерланды согласились передать Украине еще 6 истребителей F-16, доведя их общее количество до 24, а министр обороны Украины поблагодарил голландского коллегу за непоколебимую поддержку в борьбе с российскими оккупантами.
Первые закупки по новой модели: "Госоператор тыла" объявил тендеры на питание
"Госоператор тыла" голосил первые тендеры по новой модели закупок на поставку продуктов питания для обеспечения Вооруженных Сил, начиная с апреля.
В Одесской области разоблачили госрегистратора, которая переоформила государственный санаторий стоимостью 1 млрд грн на частное предприятие
Государственного регистратора в Одесской области обвинили в незаконной передаче права собственности на государственный санаторий стоимостью около 37 миллионов долларов США частному предприятию.
В Сумах школы переходят на "дистанционку" из-за гриппа и ОРВИ
В связи с увеличением количества случаев заболевания ОРВИ, гриппом и COVID-19, школы города Сумы переходят на дистанционное обучение до 10 февраля, чтобы ограничить распространение инфекций.
В Латвии начали протестовать фермеры: требуют немедленного запрета импорта продуктов из рф и белоруссии
Фермеры Латвии протестуют в 16 городах, требуя немедленного запрета импорта российских и белорусских продуктов питания без переходного периода и восстановления пониженных ставок НДС на местные фрукты и овощи.
В течение прошлой недели нацгвардейцам удалось уничтожить более 100 единиц военной техники оккупантов
По словам министра внутренних дел Украины, за прошедшую неделю Национальная гвардия уничтожила 127 единиц российской военной техники, в том числе 44 артиллерийские системы, 24 танка, а также взорвала 5 складов с боеприпасами.
В Одесской области по подозрению в убийстве 15-летней девушки арестовали 16-летнего парня - полиция
В Одесской области задержали 16-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве 15-летней Мишель Пиявчик ради ее вещей, после того, как он заманил ее в заброшенное здание.
Украина вернула с ВОТ еще двух подростков
Еще две девочки в возрасте 15 и 16 лет были возвращены из оккупированной россией Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.