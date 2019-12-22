У Дніпрі після корпоративу чоловік пішов додому у спідній білизні

КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який ішов вулицею лише в спідній білизні. Як повідомили у пресслужбі поліції, громадянин розповів, що відпочивав на корпоративі та що відбувалось далі згадати не може, передає УНН.