У деяких питаннях із Росією компроміс неможливий – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Російська сторона на переговорах ставить питання, на які давно підготувала свої відповіді й в яких компроміс неможливий. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції представниками західних ЗМІ, передає кореспондент УНН.
Цитата
"Є тема питань. Ми готові на всі ці теми говорити. У російської сторони давно сформульовані відповіді на їхні питання. Який сенс ставити запитання, якщо ти вже давно маєш відповідь? У цьому поки що складність цього діалогу. Тому що є речі, в яких треба знайти якісь компроміси, щоб не гинули люди, але є речі, в яких немає компромісів. Не можна просто взяти піти та сказати: “так, це ваша країна. Україна – частина Росії" - це просто неможливо. Навіщо пропонувати це нам? Там є пункти, я не ставлюсь до цих формулювань, як до константи, я вважаю, що ці формулювання справедливі, раз та сторона готова знищити нас заради цих питань", - сказав Зеленський.
Деталі
Проте Зеленський додав, що у будь-яких переговорах є сенс.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що Україна на сьогоднішніх переговорах з Росією планує обговорити питання про відкриття гуманітарних коридорів в країну.
Контекст
28 лютого на кордоні з Білоруссю пройшли переговори між Україною і Росією. Радник керівника офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що делегації повертаються в свої країни для консультацій.
Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Президент України Володимир Зеленський повністю проінформований, до найдрібніших деталей, про розмову, яка відбулася між українською та російською делегацією. Україна визначиться зі своєю позицією, і тоді повинна була готуватися до нової зустрічі.