У Черкасах завершили рятувальну операцію після атаки рф: 11 людей постраждали

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У Черкасах в результаті ворожої атаки 21 вересня постраждало 11 людей. Шість з них зараз знаходяться у лікарні, з них двоє – у тяжкому стані.

За даними ДСНС було евакуйовано 13 людей. З-під завалів врятовано одну людину. Психологи надали допомогу 117 людям.

Наслідки атаки ще продовжують ліквідовувати. Загалом з місця було вивезено 593 тонни лише будівельного сміття. Очікується, що ближче до обіду рятувальники завершать роботи, далі будуть працювати комунальники.

Як зазначив Табурець, ймовірно, російські війська атакували місто ракетами класу повітря-земля Х-101, які запускають зі стратегічних бомбардувальників.

«З високою ймовірністю ракети були націлені на енергетичні об'єкти. В межах Черкаського району такі підстанції є, тому ймовірно, ракети летіли туди», – додав Табурець.

Нагадаємо

Вчора внаслідок ракетного удару по місту була зруйнована будівля готелю. В результаті виникла пожежа, а також загоряння торговельних павільйонів на ринку.

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