В Черкассах завершили спасательную операцию после атаки рф: 11 человек пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Спасательная операция в Черкассах завершена, она длилась почти сутки. За ночь людей под завалами не нашли, заявил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец в эфире Радио Свобода, сообщает УНН.
Детали
В Черкассах в результате вражеской атаки 21 сентября пострадало 11 человек. Шесть из них сейчас находятся в больнице, из них двое – в тяжелом состоянии.
По данным ГСЧС было эвакуировано 13 человек. Из-под завалов спасен один человек. Психологи оказали помощь 117 людям.
Последствия атаки еще продолжают ликвидировать. Всего с места было вывезено 593 тонны только строительного мусора. Ожидается, что ближе к обеду спасатели завершат работы, дальше будут работать коммунальщики.
Как отметил Табурец, вероятно, российские войска атаковали город ракетами класса воздух-земля Х-101, которые запускают со стратегических бомбардировщиков.
«С высокой вероятностью ракеты были нацелены на энергетические объекты. В пределах Черкасского района такие подстанции есть, поэтому вероятно, ракеты летели туда», – добавил Табурец.
Напомним
Вчера в результате ракетного удара по городу было разрушено здание отеля. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке.
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