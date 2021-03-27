У Британії протестують проти закону про розширення повноважень поліції

Деталі

Ця акція стала третьою за останній тиждень. Минулої неділі аналогічна акція, що отримала назву KillThe Bill, обернулася заворушеннями: молоді люди почали поливати поліцейських фарбою, кидати в них піротехніку, підпалили кілька поліцейських автомобілів і вибивали вікна. За даними поліції, постраждали 21 поліцейський, двоє з них госпіталізовані з переломами. У вівторок ввечері близько 200 чоловік зібралися у центрі міста, проте цього разу обійшлося без заворушень.

Вчорашня акція протесту почалася о 16.00 за місцевим часом, протестуючі пройшли через центр міста і вийшли до будівлі поліцейської дільниці, яка зазнала в минулі вихідні атаки вандалів. Деякі з учасників акції розсілися на дорогах, заблокувавши рух машин. Під час цієї акції, поліція затримала 10 протестуючих.

Додамо

Закон, проти прийняття якого відбуваються акції протесту, надає поліції повноважень, щоб та могла припиняти блокування вулиць, з чим Лондон зіткнувся під час акцій екоактивістів в минулому році, а також для спрощення видачі приписів про час припинення масових заходів.

В частині проведення мітингів в законопроекті, поліції пропонується дозволити вводити територіальні і тимчасові обмеження на проведення акцій, якщо вони будуть занадто гучними, в ході яких будут відбуватися "залякування або переслідування, а також виникати загрози для оточуючих".

У частині порушення громадського порядку демонстрантами, законопроект навіть пом'якшує діючі норми: поліція зможе затримати і оштрафувати учасника акції тільки в разі навмисного порушення громадського порядку і створення незручностей громадянам. За відмову підкоритися вимогам поліції учасникам акцій будуть виписуватися штрафи до 2,5 тисячі фунтів стерлінгів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МЗС Великої Британії відповіли на санкції Китаю стосовно дев'яти їхніх громадян