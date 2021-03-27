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В Британии протестуют против закона о расширении полномочий полиции

В Британии протестуют против закона о расширении полномочий полиции

Киев  •  УНН

 • 14910 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Более тысячи человек вышли в Бристоле, Великобритания, на акции протеста против законопроекта о расширении полномочий полиции. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Эта акция стала третьей за последнюю неделю. В минувшее воскресенье аналогичная акция, получившая название KillThe Bill, обернулась беспорядками: молодые люди начали поливать полицейских краской, бросать в них пиротехнику, подожгли несколько полицейских автомобилей и выбивали окна. По данным полиции, пострадали 21 полицейский, двое из них госпитализированы с переломами. Во вторник вечером около 200 человек собрались в центре города, однако на этот раз обошлось без беспорядков.

Вчерашняя акция протеста началась в 16.00 по местному времени, протестующие прошли через центр города и вышли к зданию полицейского участка, подвергшегося в минувшие выходные атаке вандалов. Некоторые из участников акции расселись на дорогах, заблокировав движение машин. Во время этой акции, полиция задержала 10 протестующих.

Добавим

Закон, против принятия которого проходят акции протеста, предоставляет полиции полномочия, чтобы та могла прекращать блокирование улиц, с чем Лондон столкнулся во время акций экоактивистов в прошлом году, а также для упрощения выдачи предписаний о времени прекращения массовых мероприятий.

В части проведения митингов в законопроекте, полиции предлагается разрешить вводить территориальные и временные ограничения на проведение акций, если они будут слишком громкими, в ходе которых будут происходить "запугивания или преследования, а также возникать угрозы для окружающих".

В части нарушения общественного порядка демонстрантами, законопроект даже смягчает действующие нормы: полиция сможет задержать и оштрафовать участника акции только в случае умышленного нарушения общественного порядка и создание неудобств гражданам. За отказ подчиниться требованиям полиции участникам акций будут выписываться штрафы до 2,5 тысячи фунтов стерлингов.

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