У МЗС Великої Британії відповіли на санкції Китаю стосовно дев'яти їхніх громадян

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"Це багато говорить про те, що, поки Велика Британія приєднується до міжнародного співтовариства, санкціонуючи винних у порушеннях прав людини, китайський уряд санкціонує своїх критиків. Якщо Пекін хоче достовірно спростувати заяви про порушення прав людини в Синьцзяні, він повинен надати Верховному комісарові ООН з прав людини повний доступ для перевірки істини", - йдеться у повідомленні МЗС.

Контекст

23 березня США, ЄС, Велика Британія і Канада ввели санкції стосовно китайських чиновників за порушення прав людини в Сіньцзяні.

У відповідь МЗС Китаю висловило протест послу Великої Британії в Пекіні Керолайн Уїлсон в зв'язку з введенням санкцій через нібито порушення прав людини в Синьцзян-Уйгурському автономному районі.

Заступник міністра закордонних справ Цинь Ган також пообіцяв "справедливу відповідь" Китаю на "помилкові дії британської сторони", зазначивши, що рішучість китайського уряду захищати державний суверенітет, безпеку і інтереси розвитку країни непохитна.