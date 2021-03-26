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Китай вводить санкції проти Великої Британії

Китай вводить санкції проти Великої Британії

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Влада Китаю вирішила ввести нові санкцій щодо фізичних та юридичних осіб Великої Британії за “поширення брехні і дезінформації” про ситуацію в Синьцзян-Уйгурському автономному районі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС Китаю.

Деталі

Санкції буде введено щодо дев’яти фізичних і чотирьох юридичних осіб. МЗС Китаю звинуватив Британію у порушенні норм міжнародного права і “поширенні брехні і дезінформації” про ситуацію в Синьцзян-Уйгурському автономному районі

Відтепер відповідним особам та членам їхніх найближчих сімей заборонено в’їжджати в країну (включаючи Гонконг та Макао), їхнє майно в Китаї заморожено, а громадянам та установам Китаю заборонено мати з ними справу.

Цитата

“Рішучість Китаю захищати національний суверенітет, безпеку і інтереси розвитку непохитна і застерігає британську сторону від того, щоб йти все далі і далі хибним шляхом. В іншому випадку Китай ще раз рішуче відповість”, — йдеться в повідомленні МЗС.

Нагадаємо

Європейський союз уперше за останні 30 років запровадив санкції проти Китаю. Обмежувальні заходи оголошені стосовно чотирьох чиновників і однієї юридичної особи, які, як вважають у Брюсселі, порушують права мусульман-уйгурів.

ВМС Британії будуть увесь рік знаходитися в Арктиці для протидії Росії та Китаю.

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