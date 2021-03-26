В МИД Великобритании ответили на санкции Китая в отношении девяти их граждан

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"Это много говорит о том, что, пока Великобритания присоединяется к международному сообществу, санкционируя виновных в нарушениях прав человека, китайское правительство санкционирует своих критиков. Если Пекин хочет достоверно опровергнуть заявления о нарушении прав человека в Синьцзяне, он должен предоставить Верховному комиссару ООН по правам человека полный доступ для проверки истины", - говорится в сообщении МИД.

Контекст

23 марта США, ЕС, Великобритания и Канада ввели санкции в отношении китайских чиновников за нарушения прав человека в Синьцзяне.

В ответ МИД Китая выразил протест послу Великобритании в Пекине Кэролайн Уилсон в связи с введением санкций за якобы нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Заместитель министра иностранных дел Цинь Ган также пообещал "справедливый ответ" Китая на "ошибочные действия британской стороны", отметив, что решимость китайского правительства защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития страны непреклонна.