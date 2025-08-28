У 2025 році 63% нових інвесторів у цінні папери обрали інвестгрупу ICU

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Ексклюзив
07:27 • 22150 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36 • 45381 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 48256 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 81892 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 59925 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 72269 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 184925 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 90100 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 54945 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 67606 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1м/с
56%
754мм
Популярнi новини
Невідомі дрони атакували російські НПЗ: що відомоVideo28 серпня, 01:25 • 51388 перегляди
У центрі Києва пошкоджено торговий центр та ЖК "Нова Англія" внаслідок російської атаки: деталі28 серпня, 03:16 • 34603 перегляди
Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей - КМВАPhoto06:40 • 32511 перегляди
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВАPhotoVideo08:54 • 14511 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона09:33 • 21540 перегляди
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 103564 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 105505 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 184925 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 167420 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 169475 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Франція
Дарницький район
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 71795 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 104492 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 107445 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 104047 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 137066 перегляди
Актуальне
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
«Калібр» (сімейство ракет)
YouTube
The New York Times

У 2025 році 63% нових інвесторів у цінні папери обрали інвестгрупу ICU

Київ • УНН

 • 1442 перегляди

За даними Розрахункового центру, ICU зберігає лідерство серед професійних учасників ринку цінних паперів як за кількістю угод на організованому ринку, так і за залученням нових інвесторів-фізичних осіб.

У 2025 році 63% нових інвесторів у цінні папери обрали інвестгрупу ICU
  • З початку 2025 року ICU обрали 63% нових інвесторів — це понад 8,4 тис. клієнтів із 13,4 тис.
    • Станом на 1 серпня ICU обслуговує вже понад 44 тис. фізичних осіб — кожного п’ятого інвестора організованого ринку.
      • Загальна частка ICU за кількістю унікальних рахунків інвесторів у Розрахунковому центрі становить 21%.
        • Клієнти інвестгрупи здійснили понад 130 тис. угод на суму 12,4 млрд грн, що складає 87% від кількості угод із гривневими ОВДП на організованому ринку.

          На частку клієнтів ICU припадає майже 9,2 млрд грн у державних облігаціях, що відповідає понад 9% від усього портфеля ОВДП фізосіб в Україні. Виплати за ОВДП, отримані ними з початку року, склали понад 7,6 млрд грн, 27 млн доларів та 4 млн євро.

          В ICU підкреслюють, що такі результати стали можливими завдяки високій автоматизації процесів разом із надійним захистом даних та аналітичним супроводом. Рахунок можна відкрити онлайн, інвестувати від 1 000 грн без комісій, а також отримати аналітику та необхідну звітність у кілька кліків. Більш того, ICU готує до запуску нову торгову систему, яка зробить інвестиції у цінні папери ще простішими та доступнішими.

          Довідка

          Група ICU – незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними та фінтех-інвестиціями. Географія інтересів групи – ринки, що розвиваються.

          Впродовж 15 років ICU є найбільшим брокером в Україні з торгівлі державними облігаціями. Група також є лідером на ринку управління активами та пенсійними заощадженнями.

          Лілія Подоляк

          Економіка