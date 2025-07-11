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Тихий відреагував на чутки про плани об'єднання МЗС з Мін'єдності

Київ • УНН

 • 592 перегляди

Речник МЗС Георгій Тихий заявив не має інформації щодо об'єднання відомства з Міністерством національної єдності. МЗС створює департамент світового українства та гуманітарної взаємодії для поглиблення співпраці з діаспорами.

Тихий відреагував на чутки про плани об'єднання МЗС з Мін'єдності

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що йому невідомо про плани об'єднання відомства із Міністерством національної єдності. Про це Тихий сказав під час брифінгу, передає УНН.

Мені невідомо про плани об'єднання міністерств. Я, чесно кажучи, не буду коментувати, бо нічого подібного я ні від кого не чув. Я можу підтвердити, що у структурі МЗС створюється департамент світового українства та гуманітарної взаємодії. Раніше МЗС теж займалася закордонним українством, але було управління 

- сказав Тихий.

За його словами, міністерство планує низку нових кроків для поглиблення співпраці з українськими діаспорами.

Ви бачили, що ухвалено законопроєкт про множинне громадянство. Це дозволить зберігати зв’язки з Україною для наших людей, які за кордоном. Понад 7 млн українців знаходиться за кордоном. Ми вважаємо, що це величезний ресурс, це дуже потужний голос в адвокації рішень, які необхідні для України 

- додав Тихий.

Нагадаємо

У грудні минулого року Кабінет міністрів ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.

Тоді ж Верховна Рада призначила очільника НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова на посаду віце-прем'єр-міністра України – міністра національної єдності.

У червні Вищий антикорупційний суд обрав віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 млн гривень, якого підозрюють у у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

У липні ВАКС постановив не відстороняти Олексія Чернишова від посади віцепремʼєра та міністра національної єдності.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Чернишов Олексій Михайлович
Вищий антикорупційний суд України
Міністерство закордонних справ України
Нафтогаз України
Верховна Рада України
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