Тихий отреагировал на слухи о планах объединения МИД с Минединства

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что ему неизвестно о планах объединения ведомства с Министерством национального единства. Об этом Тихий сказал во время брифинга, передает УНН.

Мне неизвестно о планах объединения министерств. Я, честно говоря, не буду комментировать, потому что ничего подобного я ни от кого не слышал. Я могу подтвердить, что в структуре МИД создается департамент мирового украинства и гуманитарного взаимодействия. Ранее МИД тоже занимался зарубежным украинством, но было управление - сказал Тихий.

По его словам, министерство планирует ряд новых шагов для углубления сотрудничества с украинскими диаспорами.

Вы видели, что принят законопроект о множественном гражданстве. Это позволит сохранять связи с Украиной для наших людей, которые за границей. Более 7 млн украинцев находится за границей. Мы считаем, что это огромный ресурс, это очень мощный голос в адвокации решений, которые необходимы для Украины - добавил Тихий.

Напомним

В декабре прошлого года Кабинет министров принял решение о переименовании Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины.

Тогда же Верховная Рада назначила главу НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова на должность вице-премьер-министра Украины – министра национального единства.

В июне Высший антикоррупционный суд избрал вице-премьер-министру Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога в размере 120 млн гривен, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

В июле ВАКС постановил не отстранять Алексея Чернышова от должности вице-премьера и министра национального единства.