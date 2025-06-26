ЦРУ: Ядерна програма Ірану зазнала серйозної шкоди від американських ударів

Ядерна програма Ірану зазнала серйозної шкоди внаслідок нещодавніх цілеспрямованих ударів США по об’єктах іранської інфраструктури. Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Джон Реткліфф, юповідомляє УНН.

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За його словами, ЦРУ володіє сукупністю достовірних розвідувальних даних, які свідчать про суттєве пошкодження іранської ядерної програми.

Це включає нові розвіддані, отримані з історично надійного та точного джерела/методу, про те, що кілька ключових іранських ядерних об’єктів було знищено, і їх доведеться відновлювати протягом кількох років. ЦРУ продовжує збирати додаткову інформацію з надійних джерел, щоб забезпечити повну поінформованість осіб, які приймають рішення, та наглядових органів - зазначив Реткліфф.

Він додав, що ЦРУ, за можливості, інформуватиме громадськість про розвиток ситуації, "з огляду на національну важливість цього питання та прагнення забезпечити прозорість".

Нагадаємо

Напередодні CNN із посиланням на дані розвідки США, про які розповіли три неназвані особи, повідомило, що військові удари США по трьох ядерних об'єктах Ірану минулими вихідними не знищили основні компоненти ядерної програми Тегерана та, ймовірно, лише відклали її на кілька місяців назад.

Президент Дональд Трамп наполягає, що ядерні об'єкти Ірану були відкинуті на "десятиліття" назад через удари США.

У свою чергу спеціальний посланець президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що ядерну програму Ірану після ударів США майже неможливо відновити, для цього будуть потрібні роки.

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