ЦРУ: Ядерная программа Ирана понесла серьезный ущерб от американских ударов

$41.790.08
48.510.49
ukenru
Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Спецтрибунала
25 июня, 19:38 • 15493 просмотра
Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Спецтрибунала
25 июня, 16:35 • 45271 просмотра
Обсудили закупку американских систем ПВО и сопроизводство дронов: Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом
25 июня, 15:23 • 59604 просмотра
путин не поедет на саммит БРИКС из-за ордера МУС - СМИ
25 июня, 14:34 • 65888 просмотра
Трамп считает, что путин хотел бы выйти из войны
25 июня, 13:08 • 68365 просмотра
НАТО будет поддерживать Украину на ее необратимом пути к членству в Альянсе - Рютте
25 июня, 12:15 • 56836 просмотра
В Украине хотят увеличить расходы на оборону более чем на 400 млрд грн: правительство одобрило законопроект
Эксклюзив
25 июня, 10:31 • 58990 просмотра
Передумали в последний момент: в налоговом комитете Рады нет общей позиции по законопроекту о деятельности Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив
25 июня, 08:45 • 64099 просмотра
В Минсоцполитики объяснили, почему решить проблемы на рынке труда быстрой иммиграцией не получится, и что еще необходимо
24 июня, 17:47 • 77692 просмотра
Специальный трибунал, привлечение рф к ответственности, компенсация ущерба: ПАСЕ приняла резолюцию по Украине
Эксклюзив
24 июня, 17:30 • 105556 просмотра
Случайно и оправданно: в Раде поддержали инициативу Кравченко отменить отбор прокуроров через кадровый резерв
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
5.7м/с
67%
750мм
Популярные новости
Зеленский о Спецтрибунале: Необходимо сильное сотрудничество, чтобы каждый российский преступник предстал перед судом, включая путина25 июня, 20:43 • 30206 просмотра
Рубио удивил НАТО, изменив риторику в отношении россии - Politico25 июня, 21:05 • 21252 просмотра
Наводила ракетные удары на авиацию ВСУ: жительница Кривого Рога приговорена к 15 годам за решеткой01:14 • 16002 просмотра
ISW: россия готовится к нападению на НАТО, Трамп это подтвердил01:45 • 16544 просмотра
россияне создали фейк о мародерстве, чтобы сорвать эвакуацию в Сумской области - ЦПД02:17 • 16143 просмотра
публикации
Опять за старое? Кузьминых заинтересовался 10 миллионами гривен, которые должны выделить больницам Житомира25 июня, 17:45 • 35933 просмотра
Основа вертолетной авиации Украины: семейство вертолетов Ми остаются незаменимыми в военных операциях25 июня, 17:24 • 42624 просмотра
Фармацевтическая инфляция и просчет правительства: маркетинг запретили, а цены на лекарства так и не снизились25 июня, 16:14 • 53022 просмотра
Претендент на “Гулливер” не смог опровергнуть гражданство рф: “Алакор Сити” прикрывается канадским паспортом25 июня, 13:29 • 77846 просмотра
Топ-5 рецептов, которые помогут со вкусом пережить жаркое лето 25 июня, 10:16 • 154423 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джорджия Мелони
Марк Рютте
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Гаага
Италия
Реклама
УНН Lite
Фанаты возмущены: в финале сезона "Симпсонов" намекнули на смерть Мардж25 июня, 17:48 • 18827 просмотра
Самая дорогая свадьба года началась: глава Amazon Джефф Безос и его невеста прибыли в Венецию, несмотря на протесты25 июня, 16:39 • 27234 просмотра
Я сейчас пойду и "врежу" ему: Трамп о Генсеке НАТО, который назвал его папочкой25 июня, 15:21 • 25841 просмотра
Протестующие в Венеции отпраздновали "победу": Безос перенес свадьбу из центра города24 июня, 18:18 • 62494 просмотра
Эмбер Херд возвращается к актерской деятельности после скандала с Деппом24 июня, 14:38 • 68337 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Хранитель
SpaceX Starship
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"
Таймс

ЦРУ: Ядерная программа Ирана понесла серьезный ущерб от американских ударов

Киев • УНН

 • 1492 просмотра

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил о серьезном повреждении ядерной программы Ирана из-за целенаправленных ударов США по иранской инфраструктуре. По его словам, ключевые иранские ядерные объекты разрушены и их восстановление займет несколько лет.

ЦРУ: Ядерная программа Ирана понесла серьезный ущерб от американских ударов

Ядерная программа Ирана понесла серьезный ущерб в результате недавних целенаправленных ударов США по объектам иранской инфраструктуры. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Рэтклифф, сообщает УНН.

Детали

По его словам, ЦРУ обладает совокупностью достоверных разведывательных данных, свидетельствующих о существенном повреждении иранской ядерной программы. 

Это включает новые разведданные, полученные из исторически надежного и точного источника/метода, о том, что несколько ключевых иранских ядерных объектов были уничтожены, и их придется восстанавливать в течение нескольких лет. ЦРУ продолжает собирать дополнительную информацию из надежных источников, чтобы обеспечить полную осведомленность лиц, принимающих решения, и надзорных органов

- отметил Рэтклифф.

Он добавил, что ЦРУ, по возможности, будет информировать общественность о развитии ситуации, "учитывая национальную важность этого вопроса и стремление обеспечить прозрачность".

Напомним

Накануне CNN со ссылкой на данные разведки США, о которых рассказали три неназванных лица, сообщило, что военные удары США по трем ядерным объектам Ирана в минувшие выходные не уничтожили основные компоненты ядерной программы Тегерана и, вероятно, лишь отложили ее на несколько месяцев назад.

Президент Дональд Трамп настаивает, что ядерные объекты Ирана были отброшены на "десятилетия" назад из-за ударов США.

В свою очередь специальный посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф заявил, что ядерную программу Ирана после ударов США почти невозможно восстановить, для этого потребуются годы.

Подрыв авторитета Трампа: Белый дом ограничит обмен секретной информацией с Конгрессом после ударов по Ирану - СМИ26.06.25, 02:03 • 2098 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Джон Ратклифф
Центральное разведывательное управление
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9