ЦРУ: Ядерная программа Ирана понесла серьезный ущерб от американских ударов

Ядерная программа Ирана понесла серьезный ущерб в результате недавних целенаправленных ударов США по объектам иранской инфраструктуры. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Рэтклифф, сообщает УНН.

Детали

По его словам, ЦРУ обладает совокупностью достоверных разведывательных данных, свидетельствующих о существенном повреждении иранской ядерной программы.

Это включает новые разведданные, полученные из исторически надежного и точного источника/метода, о том, что несколько ключевых иранских ядерных объектов были уничтожены, и их придется восстанавливать в течение нескольких лет. ЦРУ продолжает собирать дополнительную информацию из надежных источников, чтобы обеспечить полную осведомленность лиц, принимающих решения, и надзорных органов - отметил Рэтклифф.

Он добавил, что ЦРУ, по возможности, будет информировать общественность о развитии ситуации, "учитывая национальную важность этого вопроса и стремление обеспечить прозрачность".

Напомним

Накануне CNN со ссылкой на данные разведки США, о которых рассказали три неназванных лица, сообщило, что военные удары США по трем ядерным объектам Ирана в минувшие выходные не уничтожили основные компоненты ядерной программы Тегерана и, вероятно, лишь отложили ее на несколько месяцев назад.

Президент Дональд Трамп настаивает, что ядерные объекты Ирана были отброшены на "десятилетия" назад из-за ударов США.

В свою очередь специальный посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф заявил, что ядерную программу Ирана после ударов США почти невозможно восстановить, для этого потребуются годы.

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