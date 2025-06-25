Ціни на золото знижуються на тлі ознак стабілізації ситуації між Ізраїлем та Іраном - Bloomberg

Вартість золота впала на тлі ознак стабілізації ситуації між Ізраїлем та Іраном. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

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За даними агентства, ціна на злитки золота опустилася на 1,3% за підсумками вчорашніх торгів і сягнула рівня близько 3 тисячі 330 доларів за унцію.

Як зазначають аналітики, на ринку зменшився попит на захисні активи, оскільки сторони дотримуються умов нестійкого перемир’я.

Bloomberg повідомляє, що напруженість між Ізраїлем та Іраном ослабла після критики з боку президента США Дональда Трампа.

Перемир’я між Ізраїлем та Іраном продовжилося після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував обидві сторони за перші порушення угоди - пише видання.

Попри загальну геополітичну напруженість, а також торговельні дії Трампа й активність центральних банків, які цьогоріч стимулювали зростання цін на золото на 27%, останнім часом ринок демонструє стабілізацію.

За останні кілька місяців зростання втратило обертів, і злитки переважно торгуються між 3 тисячі 300 та 3 тисячі 400 доларів за унцію - йдеться у матеріалі.

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Економічна статистика США також має вплив на котирування. Зокрема, індекс споживчої впевненості несподівано знизився у червні. Це викликало занепокоєння щодо наслідків торговельної політики для економіки та ринку праці.

"Це може спонукати Федеральну резервну систему знизити ставки в найближчі місяці", – зазначає Bloomberg.

Водночас очільник ФРС Джером Пауелл закликав не поспішати з цим рішенням. Зниження ставок традиційно вважається позитивним фактором для золота, оскільки цей актив не приносить процентного доходу.

Станом на 10:35 за сінгапурським часом (05:35 за київським часом), спотова ціна золота зросла на 0,2% – до 3 тисячі 330 доларів 85 центів за унцію. Індекс спотового долара Bloomberg залишився без змін. Ціни на срібло не змінилися, натомість платина продовжила зниження.

Золото на майже 2-тижневому мінімумі після оголошення Трампом припинення вогню між Ізраїлем та Іраном