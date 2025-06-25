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Цены на золото снижаются на фоне признаков стабилизации ситуации между Израилем и Ираном - Bloomberg

Киев • УНН

 • 506 просмотра

Стоимость золота упала на 1,3% до 3330 долларов за унцию из-за уменьшения спроса на защитные активы после стабилизации ситуации между Израилем и Ираном. На рынок влияют геополитическая напряженность и экономическая статистика США, в частности снижение потребительской уверенности.

Цены на золото снижаются на фоне признаков стабилизации ситуации между Израилем и Ираном - Bloomberg

Стоимость золота упала на фоне признаков стабилизации ситуации между Израилем и Ираном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По данным агентства, цена на слитки золота опустилась на 1,3% по итогам вчерашних торгов и достигла уровня около 3 тысяч 330 долларов за унцию.

Как отмечают аналитики, на рынке уменьшился спрос на защитные активы, поскольку стороны соблюдают условия неустойчивого перемирия.

Bloomberg сообщает, что напряженность между Израилем и Ираном ослабла после критики со стороны президента США Дональда Трампа.

Перемирие между Израилем и Ираном продолжилось после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал обе стороны за первые нарушения соглашения

- пишет издание.

Несмотря на общую геополитическую напряженность, а также торговые действия Трампа и активность центральных банков, которые в этом году стимулировали рост цен на золото на 27%, в последнее время рынок демонстрирует стабилизацию.

За последние несколько месяцев рост потерял обороты, и слитки преимущественно торгуются между 3 тысячами 300 и 3 тысячами 400 долларов за унцию

- говорится в материале.

Дополнительно

Экономическая статистика США также оказывает влияние на котировки. В частности, индекс потребительской уверенности неожиданно снизился в июне. Это вызвало обеспокоенность относительно последствий торговой политики для экономики и рынка труда.

"Это может побудить Федеральную резервную систему снизить ставки в ближайшие месяцы", – отмечает Bloomberg.

В то же время глава ФРС Джером Пауэлл призвал не спешить с этим решением. Снижение ставок традиционно считается положительным фактором для золота, поскольку этот актив не приносит процентного дохода.

По состоянию на 10:35 по сингапурскому времени (05:35 по киевскому времени), спотовая цена золота выросла на 0,2% – до 3 тысяч 330 долларов 85 центов за унцию. Индекс спотового доллара Bloomberg остался без изменений. Цены на серебро не изменились, зато платина продолжила снижение.

Золото на почти 2-недельном минимуме после объявления Трампом прекращения огня между Израилем и Ираном24.06.25, 08:57 • 2646 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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