Золото на почти 2-недельном минимуме после объявления Трампом прекращения огня между Израилем и Ираном

Цены на золото упали до почти двухнедельного минимума во вторник, на фоне того, как аппетит к риску вырос после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня, что снизило спрос на активы-убежища, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спотовое золото упало на 0,9% до $3338,39 за унцию к 05:26 по Гринвичу (08:26 по Киеву) после того, как ранее в ходе сессии достигло самого низкого уровня с 11 июня.

Американские фьючерсы на золото упали на 1,2% - до $3352,60.

"Похоже, что в ближайшее время с рынка уходит значительная часть геополитического риска, после того, как, конечно, у нас появились признаки деэскалации между США и Ираном", - сказал Илья Спивак, руководитель отдела глобальной макроэкономики в Tastylive.

Трамп объявил о полном прекращении огня между Израилем и Ираном, что потенциально положит конец 12-дневному конфликту, в результате которого миллионы людей покинули Тегеран и который вызвал опасения дальнейшей эскалации в регионе.

Трамп объявил о вступлении в силу прекращения огня между Израилем и Ираном

Израиль не дал никаких комментариев сразу. Хотя ранее иранский чиновник подтвердил, что Тегеран согласился прекратить огонь, министр иностранных дел страны заявил, что прекращения боевых действий не будет, если Израиль не прекратит свои атаки.

Мировые акции выросли, а цены на нефть упали до недельного минимума после того, как Трамп объявил о прекращении огня между Ираном и Израилем.

Нефть упала до минимума более чем за неделю на фоне объявления Трампом о прекращении огня между Израилем и Ираном

Тем временем заместитель председателя Федеральной резервной системы США по надзору Мишель Боуман заявила в понедельник, что приближается время снижения процентных ставок на фоне потенциальных рисков для рынка труда.

Инвесторы ждут свидетельства главы ФРС Джерома Пауэлла перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США позже во вторник. Пауэлл был осторожен относительно сигналов о смягчении политики в краткосрочной перспективе.

"Предвзятость в отношении цен на золото выше, но мы можем наблюдать коррекцию в ближайшей перспективе и рост доллара, если Пауэлл убедит рынки, что они не будут сокращать ставки более двух раз в этом году", - сказал Спивак.

Золото обычно процветает в условиях низких процентных ставок.

Спотовое серебро снизилось в цене на 0,1% до 36,08 долларов за унцию, платина упала на 0,3% до 1290,67 долларов, а палладий упал на 1,3% до 1062,94 долларов.