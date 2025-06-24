Золото на майже 2-тижневому мінімумі після оголошення Трампом припинення вогню між Ізраїлем та Іраном

Ціни на золото впали до майже двотижневого мінімуму у вівторок, на тлі того, як апетит до ризику зріс після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль домовилися про припинення вогню, що знизило попит на активи-притулки, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Спотове золото впало на 0,9% до $3338,39 за унцію за 05:26 за Гринвічем (08:26 за Києвом) після того, як раніше в ході сесії досягло найнижчого рівня з 11 червня.

Американські ф'ючерси на золото впали на 1,2% - до $3352,60.

"Схоже, що найближчим часом з ринку йде значна частина геополітичного ризику, після того, як, звичайно, у нас з'явилися ознаки деескалації між США та Іраном", - сказав Ілля Співак, керівник відділу глобальної макроекономіки в Tastylive.

Трамп оголосив про повне припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, що потенційно покладе край 12-денному конфлікту, внаслідок якого мільйони людей покинули Тегеран і який викликав побоювання подальшої ескалації в регіоні.

Трамп оголосив про набуття чинності припинення вогню між Ізраїлем та Іраном

Ізраїль не дав жодних коментарів відразу. Хоча раніше іранський чиновник підтвердив, що Тегеран погодився припинити вогонь, міністр закордонних справ країни заявив, що припинення бойових дій не буде, якщо Ізраїль не припинить свої атаки.

Світові акції зросли, а ціни на нафту впали до тижневого мінімуму після того, як Трамп оголосив про припинення вогню між Іраном та Ізраїлем.

Нафта впала до мінімуму більш як за тиждень на тлі оголошення Трампом про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном

Тим часом заступник голови Федеральної резервної системи США з нагляду Мішель Боуман заявила в понеділок, що наближається час зниження відсоткових ставок на тлі потенційних ризиків для ринку праці.

Інвестори чекають на свідчення голови ФРС Джерома Павелла перед Комітетом з фінансових послуг Палати представників США пізніше у вівторок. Павелл був обережний щодо сигналів про пом'якшення політики у короткостроковій перспективі.

"Упередженість щодо цін на золото є вищою, але ми можемо спостерігати корекцію в найближчій перспективі та зростання долара, якщо Павелл переконає ринки, що вони не скорочуватимуть ставки більше, ніж двічі цього року", - сказав Співак.

Золото зазвичай процвітає в умовах низьких відсоткових ставок.

Спотове срібло знизилося в ціні на 0,1% до 36,08 доларів за унцію, платина впала на 0,3% до 1290,67 доларів, а паладій впав на 1,3% до 1062,94 доларів.