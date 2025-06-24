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Трамп оголосив про набуття чинності припинення вогню між Ізраїлем та Іраном
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Трамп оголосив про набуття чинності припинення вогню між Ізраїлем та Іраном
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Нафта впала до мінімуму більш як за тиждень на тлі оголошення Трампом про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном

Київ • УНН

 • 2054 перегляди

Ціни на нафту різко впали після заяви Дональда Трампа про досягнення угоди про припинення вогню між Іраном та Ізраїлем. Це зняло побоювання щодо перебоїв із поставками на Близькому Сході, що призвело до зниження ф'ючерсів на нафту Brent та WTI.

Нафта впала до мінімуму більш як за тиждень на тлі оголошення Трампом про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном

Ціни на нафту різко впали до найнижчого рівня за більш ніж тиждень у вівторок, на тлі того, як президент США Дональд Трамп заявив, що між Іраном та Ізраїлем досягнуто згоди про припинення вогню, що знімає побоювання з приводу перебоїв із поставками на Близькому Сході - великому регіоні видобутку нафти, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на $2,08, або 2,9%, до $69,40 за барель близько 03:30 за Гринвічем (06:30 за Києвом), після того, як раніше впали більш ніж на 4% і досягли найнижчого рівня з 11 червня.

Американська нафта марки West Texas Intermediate впала на $2,03, або 3,0%, до $66,48 за барель, впавши на 6% до найнижчого рівня з 9 червня раніше під час сесії.

Трамп оголосив у понеділок, що Ізраїль та Іран повністю погодилися на припинення вогню, додавши, що Іран негайно розпочне припинення вогню, а потім Ізраїль за 12 годин. Якщо обидві сторони збережуть мир, війна офіційно закінчиться за 24 години, завершивши 12-денний конфлікт.

"Якщо припинення вогню дотримуватиметься, як було оголошено, інвестори можуть очікувати повернення до норми в нафтовому секторі", - сказала Пріянка Сачдєва, старший аналітик ринку в Phillip Nova.

"Надалі те, якою мірою Ізраїль та Іран дотримуватимуться нещодавно оголошених умов припинення вогню, відіграватиме важливу роль у визначенні цін на нафту", - сказала Сачдєва.

Трамп сказав, що "повне та тотальне" припинення вогню набуде чинності з метою припинення конфлікту між двома країнами.

"З новинами про припинення вогню ми тепер бачимо продовження премії за ризик, закладеної в ціну сирої нафти минулого тижня, яка практично випарувалася", - сказав Тоні Сікамор, аналітик IG.

Іран є третім за величиною виробником сирої нафти в ОПЕК, і ослаблення напруженості дозволить йому експортувати більше нафти і запобігти перебоям з поставками, що є основним фактором стрибка нафтових цін в останні дні.

Обидві марки знизилися в ціні більш ніж на 7% на попередній сесії після зростання до п'ятимісячних максимумів після того, як США атакували ядерні об'єкти Ірану у вихідні, що викликало побоювання щодо розширення ізраїльсько-іранського конфлікту.

"Я стежу": Трамп вимагає негайно знизити ціни на нафту23.06.25, 17:30 • 4028 переглядiв

Пряма участь США у війні також зосередила увагу інвесторів на Ормузькій протоці, вузькому та життєво важливому водному шляху між Іраном та Оманом у Близькосхідній затоці, через яку щодня проходить від 18 до 19 мільйонів барелів сирої нафти та палива, що становить майже п'яту частину світового споживання.

Зростають побоювання, що будь-яке порушення морської діяльності через протоку призведе до різкого зростання цін, можливо, до тризначної цифри.

Проте зараз трейдери переводять дух від недавнього стрибка нафтових цін.

"Технічно, нічний розпродаж посилює шар опору приблизно між $78,40 (максимуми жовтня 2024 року та червня 2025 року) і $80,77 (максимум з початку року), і зрозуміло, що сирій нафті знадобиться щось надзвичайно несподіване та згубне, щоб подолати цей шар опору", - додав Сікамор.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
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Ізраїль
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Оман
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