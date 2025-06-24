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Нефть упала до минимума более чем за неделю на фоне объявления Трампом о прекращении огня между Израилем и Ираном

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Цены на нефть резко упали после заявления Дональда Трампа о достижении соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем. Это сняло опасения относительно перебоев с поставками на Ближнем Востоке, что привело к снижению фьючерсов на нефть Brent и WTI.

Нефть упала до минимума более чем за неделю на фоне объявления Трампом о прекращении огня между Израилем и Ираном

Цены на нефть резко упали до самого низкого уровня более чем за неделю во вторник, на фоне того, как президент США Дональд Трамп заявил, что между Ираном и Израилем достигнуто соглашение о прекращении огня, что снимает опасения по поводу перебоев с поставками на Ближнем Востоке - крупном регионе добычи нефти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на $2,08, или 2,9%, до $69,40 за баррель около 03:30 по Гринвичу (06:30 по Киеву), после того, как ранее упали более чем на 4% и достигли самого низкого уровня с 11 июня.

Американская нефть марки West Texas Intermediate упала на $2,03, или 3,0%, до $66,48 за баррель, упав на 6% до самого низкого уровня с 9 июня ранее во время сессии.

Трамп объявил в понедельник, что Израиль и Иран полностью согласились на прекращение огня, добавив, что Иран немедленно начнет прекращение огня, а затем Израиль через 12 часов. Если обе стороны сохранят мир, война официально закончится через 24 часа, завершив 12-дневный конфликт.

"Если прекращение огня будет соблюдаться, как было объявлено, инвесторы могут ожидать возвращения к норме в нефтяном секторе", - сказала Приянка Сачдева, старший аналитик рынка в Phillip Nova.

"В дальнейшем то, в какой степени Израиль и Иран будут соблюдать недавно объявленные условия прекращения огня, будет играть важную роль в определении цен на нефть", - сказала Сачдева.

Трамп сказал, что "полное и тотальное" прекращение огня вступит в силу с целью прекращения конфликта между двумя странами.

"С новостями о прекращении огня мы теперь видим продолжение премии за риск, заложенной в цену сырой нефти на прошлой неделе, которая практически испарилась", - сказал Тони Сикамор, аналитик IG.

Иран является третьим по величине производителем сырой нефрики в ОПЕК, и ослабление напряженности позволит ему экспортировать больше нефти и предотвратить перебои с поставками, что является основным фактором скачка нефтяных цен в последние дни.

Обе марки снизились в цене более чем на 7% на предыдущей сессии после роста до пятимесячных максимумов после того, как США атаковали ядерные объекты Ирана в выходные, что вызвало опасения относительно расширения израильско-иранского конфликта.

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Прямое участие США в войне также сосредоточило внимание инвесторов на Ормузском проливе, узком и жизненно важном водном пути между Ираном и Оманом в Ближневосточном заливе, через который ежедневно проходит от 18 до 19 миллионов баррелей сырой нефти и топлива, что составляет почти пятую часть мирового потребления.

Растут опасения, что любое нарушение морской деятельности через пролив приведет к резкому росту цен, возможно, до трехзначной цифры.

Однако сейчас трейдеры переводят дух от недавнего скачка нефтяных цен.

"Технически, ночная распродажа усиливает слой сопротивления примерно между $78,40 (максимумы октября 2024 года и июня 2025 года) и $80,77 (максимум с начала года), и понятно, что сырой нефти понадобится что-то чрезвычайно неожиданное и пагубное, чтобы преодолеть этот слой сопротивления", - добавил Сикамор.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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