Ціна на золото наблизилася до місячного мінімуму на тлі спаду глобальної напруженості

Золото у п'ятницю впало в ціні більш ніж на 1% до найнижчого рівня майже за місяць через ослаблення геополітичної та торгової напруженості, а також через те, що інвестори чекали на дані щодо інфляції в США, щоб отримати підказки про майбутню траєкторію процентних ставок, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Спотове золото втратило 1,4% до $3282,68 за унцію до 10:55 за Гринвічем (13:55 за Києвом), найнижчого рівня з кінця травня. Ціни впали більш ніж на 2% цього тижня і більш ніж на $200 із рекордно високого рівня, досягнутого у квітні.

Золото вперше піднялися в ціні вище $3500

Американські ф'ючерси на золото впали на 1,6% до $3294,50.

Ірано-ізраїльська угода про припинення вогню, укладена раніше цього тижня за посередництва президента США Дональда Трампа, поки що зберігається.

Представник Білого дому заявив у четвер, що США досягли угоди з Китаєм про те, як прискорити постачання рідкісноземельних металів до США.

9 липня крайній термін для "взаємних" мит Трампа, на тлі того, як країни поспішають укласти угоду.

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"Втрата попиту на актив-притулок означає, що, попри останнє падіння долара, золото взагалі не виграло від цього", - сказав Фавад Разакзада, аналітик ринку City Index та FOREX.com.

Незважаючи на свою репутацію як інструмент хеджування проти інфляції та невизначеності, зливки з нульовою прибутковістю втрачають привабливість в умовах високих процентних ставок.

Спотове срібло впало на 1,8% до $35,96. Платина впала на 5,9% до $1334,63, досягнувши найвищого рівня з 2014 року. Паладій упав на 1,2% до $1117,96.

Основною причиною зростання ціни на платину, ймовірно, була висока знижка на золото, яке, очевидно, вважається занадто дорогим, йдеться в примітці Commerzbank.