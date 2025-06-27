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Financial Times
Хранитель

Цена на золото приблизилась к месячному минимуму на фоне спада глобальной напряженности

Киев • УНН

 • 254 просмотра

В пятницу цена на золото снизилась более чем на 1%, достигнув самого низкого уровня за почти месяц, из-за ослабления геополитической и торговой напряженности. Инвесторы ожидают данных об инфляции в США для получения подсказок относительно будущих процентных ставок.

Цена на золото приблизилась к месячному минимуму на фоне спада глобальной напряженности

Золото в пятницу упало в цене более чем на 1% до самого низкого уровня почти за месяц из-за ослабления геополитической и торговой напряженности, а также из-за того, что инвесторы ждали данных по инфляции в США, чтобы получить подсказки о будущей траектории процентных ставок, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спотовое золото потеряло 1,4% до $3282,68 за унцию к 10:55 по Гринвичу (13:55 по Киеву), самого низкого уровня с конца мая. Цены упали более чем на 2% на этой неделе и более чем на $200 с рекордно высокого уровня, достигнутого в апреле.

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Американские фьючерсы на золото упали на 1,6% до $3294,50.

Ирано-израильское соглашение о прекращении огня, заключенное ранее на этой неделе при посредничестве президента США Дональда Трампа, пока сохраняется.

Представитель Белого дома заявил в четверг, что США достигли соглашения с Китаем о том, как ускорить поставки редкоземельных металлов в США.

9 июля крайний срок для "взаимных" пошлин Трампа, на фоне того, как страны спешат заключить соглашение.

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"Потеря спроса на актив-убежище означает, что, несмотря на последнее падение доллара, золото вообще не выиграло от этого", - сказал Фавад Разакзада, аналитик рынка City Index и FOREX.com.

Несмотря на свою репутацию как инструмент хеджирования против инфляции и неопределенности, слитки с нулевой доходностью теряют привлекательность в условиях высоких процентных ставок.

Спотовое серебро упало на 1,8% до $35,96. Платина упала на 5,9% до $1334,63, достигнув самого высокого уровня с 2014 года. Палладий упал на 1,2% до $1117,96.

Основной причиной роста цены на платину, вероятно, была высокая скидка на золото, которое, очевидно, считается слишком дорогим, говорится в примечании Commerzbank.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Белый дом
Reuters
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты
Tesla
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