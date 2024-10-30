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ЦАХАЛ наказав евакуювати у Лівані 100-тисячне місто, що входить до спадщини ЮНЕСКО

Київ • УНН

 • 15338 перегляди

Армія оборони Ізраїлю закликала жителів стародавнього міста Баальбек терміново евакуюватися перед авіаударами по об'єктах "Хезболли". У місті, внесеному до списку ЮНЕСКО, проживає близько 100 тисяч людей.

ЦАХАЛ наказав евакуювати у Лівані 100-тисячне місто, що входить до спадщини ЮНЕСКО

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) наказала людям залишити стародавнє ліванське місто Баальбек, оскільки було оголошено про атаку об’єктів Хезболли.

Пише УНН із посиланням на Еuronews.

У середу 30 жовтня Армія оборони Ізраїлю попередила жителів міста Баальбек на північному сході Лівану та сусідніх із ним сіл про необхідність негайної евакуації перед авіаударами по об'єктах "Хезболли". У Баальбеку зараз проживає близько 100 тисяч людей. Серед населення виникла паніка, сказали представники місцевої влади.

Довідка

Місто Баальбек внесено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Баальбек було заселено вже тисячі років. Стародавні греки називали місто Геліополісом, а особливо він процвітав при римлянах.

У місті знаходяться знамениті храми Юпітера та Вакха.

Нагадаємо

Армія Ізраїлю провела серію спецоперацій у районі села Кфаркела на півдні Лівану. Знищено сотні військових об'єктів, тисячі одиниць зброї та підпільну інфраструктуру "Хезболли".

Раніше УНН передавав, що у штаб-квартиру UNIFIL у Накурі влучила ракета, пошкодивши автомайстерню та спричинивши легкі поранення миротворців. Інцидент розслідується, ООН нагадує про відповідальність за безпеку персоналу.

Переговори щодо війни у Газі відновлюються, Ізраїль може здійснити серйозні кроки лише після виборів у США29.10.24, 11:02 • 14855 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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