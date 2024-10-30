ЦАХАЛ приказал эвакуировать в Ливане 100-тысячный город, входящий в наследие ЮНЕСКО

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приказала людям покинуть древний ливанский город Баальбек, поскольку было объявлено об атаке объектов Хезболлы.

Пишет УНН со ссылкой на Еuronews.

В среду 30 октября Армия обороны Израиля предупредила жителей города Баальбек на северо-востоке Ливана и соседних с ним деревень о необходимости немедленной эвакуации перед авиаударами по объектам «Хезболлы». В Баальбеке сейчас проживает около 100 тысяч человек. Среди населения возникла паника, сказали представители местных властей.

Справка

Город Баальбек внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Баальбек был заселен уже тысячи лет. Древние греки называли город Гелиополисом, а особенно он процветал при римлянах.

В городе находятся знаменитые храмы Юпитера и Вакха.

Напомним,

Армия Израиля провела серию спецопераций в районе деревни Кфаркела на юге Ливана. Уничтожены сотни военных объектов, тысячи единиц оружия и подпольная инфраструктура «Хезболлы».

Ранее УНН передавал, что в штаб-квартиру UNIFIL в Накуре попала ракета, повредив автомастерскую и вызвав легкие ранения миротворцев. Инцидент расследуется, ООН напоминает об ответственности за безопасность персонала.

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