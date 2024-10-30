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ЦАХАЛ приказал эвакуировать в Ливане 100-тысячный город, входящий в наследие ЮНЕСКО

Киев  •  УНН

12:10 • 5957 просмотра

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Армия обороны Израиля призвала жителей древнего города Баальбек срочно эвакуироваться перед авиаударами по объектам «Хезболлы». В городе, внесенном в список ЮНЕСКО, проживает около 100 тысяч человек.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приказала людям покинуть древний ливанский город Баальбек, поскольку было объявлено об атаке объектов Хезболлы.

Пишет УНН со ссылкой на Еuronews.

В среду 30 октября Армия обороны Израиля предупредила жителей города Баальбек на северо-востоке Ливана и соседних с ним деревень о необходимости немедленной эвакуации перед авиаударами по объектам «Хезболлы». В Баальбеке сейчас проживает около 100 тысяч человек. Среди населения возникла паника, сказали представители местных властей.

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Справка

Город Баальбек внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Баальбек был заселен уже тысячи лет. Древние греки называли город Гелиополисом, а особенно он процветал при римлянах.

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В городе находятся знаменитые храмы Юпитера и Вакха.

Напомним,

Армия Израиля провела серию спецопераций в районе деревни Кфаркела на юге Ливана. Уничтожены сотни военных объектов, тысячи единиц оружия и подпольная инфраструктура «Хезболлы».

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Переговоры по войне в Газе возобновляются, Израиль может осуществить серьезные шаги только после выборов в США29 октября 2024, 09:02 • 13139 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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