Трюдо обговорив катастрофу українського лайнера з лідерами США, Франції та Британії

КИЇВ. 9 січня. УНН. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорив авіакатастрофу літака компанії "Міжнародні авіалінії України" в аеропорту Тегерана в ході телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт прем'єр-міністра Канади.