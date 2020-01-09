Трюдо обговорив катастрофу українського лайнера з лідерами США, Франції та Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорив авіакатастрофу літака компанії "Міжнародні авіалінії України" в аеропорту Тегерана в ході телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт прем'єр-міністра Канади.
Лідери країн висловили співчуття у зв'язку із загибеллю людей в авіакатастрофі борту компанії "Міжнародні авіалінії України". "Також обговорили необхідність проведення ретельного розслідування з метою встановлення причин катастрофи", - повідомили в офісі канадського прем'єр-міністра.
Як заявив журналістам Трюдо, щонайменше 63 пасажири літака були канадцями, а 138 з 176 осіб - летіли в Канаду.
Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.
Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.
При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.
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Водночас у повідомленні посольства України в Ірані було вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини". Згодом його відредагували, вказавши, що "інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією".
За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.
Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані.
З 9 січня українським авіакомпаніям заборонили польоти над Іраном.