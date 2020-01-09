Трюдо обсудил катастрофе украинского лайнера с лидерами США, Франции и Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил авиакатастрофе самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт премьер-министра Канады.
Лидеры стран выразили соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе борту компании "Международные авиалинии Украины". "Также обсудили необходимость проведения тщательного расследования с целью установления причин катастрофы", - сообщили в офисе канадского премьер-министра.
Как заявил журналистам Трюдо, по меньшей мере 63 из находившихся на борту самолета людей были канадцами, а 138 из 176 человек - летели в Канаду.
Раньше 8 января Государственная средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.
Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.
При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США" работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива ", указал ранее CNN.
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В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя из-за технических причин ". Впоследствии его отредактировали, указав, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией".
По данным СНБО Украины, на борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа . МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране.
Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране.
С 9 января украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном.