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The New York Times

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Триденного "перемир’я", оголошеного путіним, "явно недостатньо" – прем’єрка Італії

Київ • УНН

 • 1880 перегляди

Прем'єрка Італії наголосила, що Україні потрібен тривалий мир, а обіцянки путіна про припинення вогню на три дні недостатньо. Зеленський готовий до перемир'я, тепер черга за росією.

Триденного "перемир’я", оголошеного путіним, "явно недостатньо" – прем’єрка Італії

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні вважає, що зупинятися на обіцянці путіна припинити вогонь на три дні, поки росія святкуватиме 9 травня, не можна. Світу потрібен тривалий і справедливий мир в Україні.

Про це вона заявила в інтерв'ю Corriere della Sera, повідомляє УНН.

Деталі

За її словами, президент України Володимир Зеленський висловив свою готовність до безумовного припинення вогню, демонструючи, що Україна також прагне миру.

Тепер росія має довести те саме. Бо триденного перемир'я, оголошеного путіним у річницю перемоги у Другій світовій війні, "явно недостатньо".

Мир має бути справедливим і тривалим. Що означає, перш за все, надійні гарантії безпеки. Італія вже давно зробила свою пропозицію: потрібне рішення, натхненне статтею 5 Вашингтонського договору, навіть поза межами Договору про НАТО

 – сказала очільниця італійського уряду.

Трамп припустив, що путін може довести ситуацію до того, що він стане на бік України 29.04.25, 10:25 • 31492 перегляди

Вона також зазначила, що діалог американського лідера Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського 26 квітня у Ватикані є "останнім подарунком Папи Франциска".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом у Ватикані. Обговорили захист українців та повне припинення вогню для тривалого миру.

Лілія Набока

Лілія Набока

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