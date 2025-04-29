Триденного "перемир’я", оголошеного путіним, "явно недостатньо" – прем’єрка Італії

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні вважає, що зупинятися на обіцянці путіна припинити вогонь на три дні, поки росія святкуватиме 9 травня, не можна. Світу потрібен тривалий і справедливий мир в Україні.

Про це вона заявила в інтерв'ю Corriere della Sera, повідомляє УНН.

За її словами, президент України Володимир Зеленський висловив свою готовність до безумовного припинення вогню, демонструючи, що Україна також прагне миру.

Тепер росія має довести те саме. Бо триденного перемир'я, оголошеного путіним у річницю перемоги у Другій світовій війні, "явно недостатньо".

Мир має бути справедливим і тривалим. Що означає, перш за все, надійні гарантії безпеки. Італія вже давно зробила свою пропозицію: потрібне рішення, натхненне статтею 5 Вашингтонського договору, навіть поза межами Договору про НАТО