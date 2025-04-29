Триденного "перемир’я", оголошеного путіним, "явно недостатньо" – прем’єрка Італії
Київ • УНН
Прем'єрка Італії наголосила, що Україні потрібен тривалий мир, а обіцянки путіна про припинення вогню на три дні недостатньо. Зеленський готовий до перемир'я, тепер черга за росією.
Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні вважає, що зупинятися на обіцянці путіна припинити вогонь на три дні, поки росія святкуватиме 9 травня, не можна. Світу потрібен тривалий і справедливий мир в Україні.
Про це вона заявила в інтерв'ю Corriere della Sera, повідомляє УНН.
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За її словами, президент України Володимир Зеленський висловив свою готовність до безумовного припинення вогню, демонструючи, що Україна також прагне миру.
Тепер росія має довести те саме. Бо триденного перемир'я, оголошеного путіним у річницю перемоги у Другій світовій війні, "явно недостатньо".
Мир має бути справедливим і тривалим. Що означає, перш за все, надійні гарантії безпеки. Італія вже давно зробила свою пропозицію: потрібне рішення, натхненне статтею 5 Вашингтонського договору, навіть поза межами Договору про НАТО
Трамп припустив, що путін може довести ситуацію до того, що він стане на бік України 29.04.25, 10:25 • 31492 перегляди
Вона також зазначила, що діалог американського лідера Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського 26 квітня у Ватикані є "останнім подарунком Папи Франциска".
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом у Ватикані. Обговорили захист українців та повне припинення вогню для тривалого миру.