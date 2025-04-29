Трехдневного "перемирия", объявленного путиным, "явно недостаточно" – премьер-министр Италии

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони считает, что останавливаться на обещании путина прекратить огонь на три дня, пока россия будет праздновать 9 мая, нельзя. Миру нужен длительный и справедливый мир в Украине. Об этом она заявила в интервью Corriere della Sera, сообщает УНН.

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По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский выразил свою готовность к безусловному прекращению огня, демонстрируя, что Украина также стремится к миру.

Теперь россия должна доказать то же самое. Потому что трехдневного перемирия, объявленного путиным в годовщину победы во Второй мировой войне, "явно недостаточно".

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Мир должен быть справедливым и длительным. Что означает, прежде всего, надежные гарантии безопасности. Италия уже давно сделала свое предложение: нужно решение, вдохновленное статьей 5 Вашингтонского договора, даже вне рамок Договора о НАТО – сказала глава итальянского правительства.

Она также отметила, что диалог американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского 26 апреля в Ватикане является "последним подарком Папы Франциска".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Ватикане. Обсудили защиту украинцев и полное прекращение огня для длительного мира.