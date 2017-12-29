Трьох бійців у критичному стані доставили до Дніпра із зони АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. До Дніпра, до лікарні ім.Мечникова, із зони проведення антитерористичної операції доставили трьох бійців у критичному стані. Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний лікар цього медичного закладу Сергій Риженко, передає УНН.
“Уночі знову поступило до Мечникова троє бійців. 19, 23, 27 років. В Олега тяжка відкрита травма мозоку із крововиливом, перелом своду та основи черепу. Іллі уламки пошкодили шію, гортань, обличчя, праве око, відірвали ліву кисть.
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Олександр отримав скрізне кульове поранення голови. Ступень враження головного мозку критична. Після декомпресійної трепанації він перебуває у комі на апаратному диханні. Стан вдалося стабілізувати”, — написав Риженко.