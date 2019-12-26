Тріумф представників "Зорі": УПЛ оголосила кращого тренера та гравця грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. За результатами голосування в проекті, організованому Українською Прем'єр-Лігою, кращим футболістом грудня був визнаний захисник луганської "Зорі" Богдан Михайліченко, а кращим тренером першого місяця зими - його наставник Віктор Скрипник. Про це інформує сайт ліги, передає УНН.
Михайліченко набрав 38 відсотків голосів і на 8 випередив форварда “Динамо” Артема Бєсєдіна, який підозрюється в вживанні допінгу. Трійку кращих замкнув Дава з “Маріуполя” (17 відсотків).
Скрипник з більшим відривом святкував виграш над Олександром Рябоконем з “Десни” — 58 відсотків проти 21-го відповідно.
Додамо, на зимову паузу “Зоря” пішла на третьому місці, відстаючи від “Динамо” на 2 бали.