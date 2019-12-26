Триумф представителей "Зари": УПЛ объявила лучшего тренера и игрока декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. По результатам голосования в проекте, организованном Украинской Премьер-Лигой, лучшим футболистом декабря был признан защитник луганской “Зари” Богдан Михайличенко, а лучшим тренером первого месяца зимы — его наставник Виктор Скрипник. Об этом сообщает сайт лиги, передает УНН.
Михайличенко набрал 38 процентов голосов и на 8 опередил форварда “Динамо” Артема Беседина, который подозревается в употреблении допинга. Тройку лучших замкнул Дава с “Мариуполя” (17 процентов).
Скрипник с большим отрывом праздновал выигрыш над Александром Рябоконем из “Десны” — 58 процентов против 21-го соответственно.
Добавим, на зимнюю паузу “Заря” ушла на третьем месте, отставая от “Динамо” на 2 балла.