Три бої Кличка потрапили до найпам'ятніших в історії WBC
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Дирекція Всесвітньої боксерської ради (WBC) оголосила список найбільш пам’ятних в історії боїв в суперважкій вазі, проведених під егідою організації. Про це повідомляє УНН з посиланням на klitschko-brothers.com.
До списку кращих двобоїв організації увійшли три протистояння за участю легендарного українського боксера, “вічного” чемпіона світу — Віталія Кличка.
У список потрапив бій українця проти Леннокса Льюїса, який відбувся в червні 2003-го. Крім нього, в топ-лист увійшли поєдинки нашого співвітчизника проти Коррі Сандерса (квітень 2004 року) і Семюела Пітера (жовтень 2008-го).
Як повідомляв УНН, Кличко-старший потрапив до трійки кращих нокаутерів в історії боксу.