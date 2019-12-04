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Три бої Кличка потрапили до найпам'ятніших в історії WBC

Три бої Кличка потрапили до найпам'ятніших в історії WBC

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Дирекція Всесвітньої боксерської ради (WBC) оголосила список найбільш пам’ятних в історії боїв в суперважкій вазі, проведених під егідою організації. Про це повідомляє УНН з посиланням на klitschko-brothers.com.

До списку кращих двобоїв організації увійшли три протистояння за участю легендарного українського боксера, “вічного” чемпіона світу — Віталія Кличка.

У список потрапив бій українця проти Леннокса Льюїса, який відбувся в червні 2003-го. Крім нього, в топ-лист увійшли поєдинки нашого співвітчизника проти Коррі Сандерса (квітень 2004 року) і Семюела Пітера (жовтень 2008-го).

Як повідомляв УНН, Кличко-старший потрапив до трійки кращих нокаутерів в історії боксу.

Українські Національні Новини

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