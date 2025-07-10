Третій раунд переговорів із рф: Зеленський назвав умову

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до третьої зустрічі з росією, але лише за умови участі лідерів. За його словами, бажаним форматом є переговори за участі України, росії та США на найвищому рівні, передає УНН.

У відповідь на запитання, чи готова Україна втретє їхати у Туреччину на переговори з росією, Зеленський відповів, що це можливо за певної умови.

Якщо ми хочемо серйозний результат і закінчити цю війну треба готувати зустріч на рівні лідерів. Безумовно як я і казав раніше ми готові до будь-якого формату зустрічі на рівні лідерів. Безумовно Україна росія й Америка на рівні лідерів – це бажаний формат - підкреслив Президент України під час пресконференції.

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Також Зеленський підкреслив, що вдячний Італії та Ватикану за пропозиції надати майданчики для перемовин. Також є пропозиції від Австрії та Швейцарії як нейтральних країн та пропозиції від турецької сторони.

Зеленський додав, що спершу "ми повинні дійти до результату" щодо домовленостей на попередній, другій зустрічі, а саме щодо обмінів.

Я думаю, що найближчим часом відповідні рухи здійсняться – підсумував він.

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Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков повідомив, що цього тижня з'явиться ясність щодо третього раунду переговорів між Україною і росією. Наразі, за його словами, всі досягнуті раніше домовленості виконуються.