Третий раунд переговоров с рф: Зеленский назвал условие
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к третьей встрече с россией только при условии участия лидеров. Желаемым форматом являются переговоры с участием Украины, россии и США на высшем уровне.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к третьей встрече с россией, но только при условии участия лидеров. По его словам, желаемым форматом являются переговоры с участием Украины, россии и США на высшем уровне, передает УНН.
В ответ на вопрос, готова ли Украина в третий раз ехать в Турцию на переговоры с россией, Зеленский ответил, что это возможно при определенном условии.
Если мы хотим серьезный результат и закончить эту войну, нужно готовить встречу на уровне лидеров. Безусловно, как я и говорил ранее, мы готовы к любому формату встречи на уровне лидеров. Безусловно, Украина, россия и Америка на уровне лидеров – это желаемый формат
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Также Зеленский подчеркнул, что благодарен Италии и Ватикану за предложения предоставить площадки для переговоров. Также есть предложения от Австрии и Швейцарии как нейтральных стран и предложения от турецкой стороны.
Зеленский добавил, что сначала "мы должны дойти до результата" по договоренностям на предыдущей, второй встрече, а именно по обменам.
Я думаю, что в ближайшее время соответствующие движения осуществятся
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Представитель российского диктатора владимира путина дмитрий песков сообщил, что на этой неделе появится ясность относительно третьего раунда переговоров между Украиной и россией. Сейчас, по его словам, все достигнутые ранее договоренности выполняются.