Трамп сказав Зеленському відмовитися від надії повернути всі окуповані території рф - Politico

Президент США Дональд Трамп сказав українському лідеру Володимиру Зеленському відмовитися від надії повернути всі окуповані росією території.

Про це повідомляє Politico, передає УНН.

Трамп оголосив про негайні переговори з президентом росії володимиром путіним і сказав українському лідеру Володимиру Зеленському відмовитися від надії повернути всю землю, захоплену росією - стверджує Politico.

12 лютого під час засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") у Брюсселі міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що повернення України до кордонів до 2014 року є завданням нереалістичним, а така ціль призведе лише до ще більшого затягування війни.

Голова комітету із закордонних справ українського парламенту Олександр Мережко назвав коментарі Хегсета "нелогічними".

Новий міністр безпеки повинен просто почати з того, щоб приїхати в Україну і ознайомитися зі Збройними силами України. Україна може повернути всю свою територію, це абсолютно реально. Але для цього потрібна більша військово-технічна допомога з боку Сполучених Штатів і посилені санкції — зокрема, фінансові санкції США проти російської економіки - сказав Мережко.

Як пише Politico, здавалося, європейські дипломати не знають, як відповісти, коли вони намагалися опрацювати деталі заяв Хегсета та Трампа. Жорстока правда полягає в тому — принаймні на рівні Європейського Союзу — відносини з новим Білим домом настільки погані, що їх практично не існує. Від президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн не було коментарів. Головний дипломат блоку Кая Каллас пізніше написала на X, що "в будь-яких переговорах Європа повинна відігравати центральну роль", додавши:

Незалежність і територіальна цілісність України є безумовними. Зараз нашим пріоритетом має бути зміцнення України та забезпечення надійних гарантій безпеки". Міністр закордонних справ Анналена Бербок заявила журналістам, що Німеччина завжди підкреслювала, що жодного рішення щодо України без України не буде прийнято. "Миру можна досягти лише разом. А це означає: і з Україною, і з європейцями - сказала Бербок.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україні потрібна додаткова військова підтримка перед початком переговорів з путіним.

Польща непохитно домагатиметься посилення військової підтримки України. Посилення спроможностей України перед потенційними переговорами з росією має вирішальне значення для нашого континенту - сказав він.

Трамп не вірить, що Україна повернеться до кордонів 2014 року

Контекст Трамп заявив про "продуктивну" телефонну розмову з путіним 12 лютого, де вони обговорили війну в Україні та інші теми. Сторони домовились про початок переговорів та візити до країн один одного.

Також Трамп заявив про плани зустрітися з путіним у Саудівській Аравії. i 12 лютого Президент України Володимир Зеленський та Трамп також провели телефонну розмову.

Президенти обговорили можливості досягнення миру, технологічні можливості, а також Трамп поінформував про деталі своєї розмови з російським диктатором володимиром путіним.

Керівник ОП Єрмак зазначив, що Зеленський та Трамп домовилися негайно розпочати роботу команд щодо завершення війни.