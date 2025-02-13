Трамп сказал Зеленскому отказаться от надежды вернуть все оккупированные территории рф - Politico

Президент США Дональд Трамп сказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому отказаться от надежды вернуть все оккупированные Россией территории.

Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Трамп объявил о немедленных переговорах с президентом россии владимиром путиным и сказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому отказаться от надежды вернуть всю землю, захваченную россией - утверждает Politico.

12 февраля во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате «Рамштайн») в Брюсселе министр обороны США Пит Хегсет заявил, что возвращение Украины к границам до 2014 года является задачей нереалистичной, а такая цель приведет лишь к еще большему затягиванию войны.

Глава комитета по иностранным делам украинского парламента Александр Мережко назвал комментарии Хегсета «нелогичными».

Новый министр безопасности должен просто начать с того, чтобы приехать в Украину и ознакомиться с Вооруженными силами Украины. Украина может вернуть всю свою территорию, это абсолютно реально. Но для этого нужна большая военно-техническая помощь со стороны Соединенных Штатов и усиленные санкции - в частности, финансовые санкции США против российской экономики - сказал Мережко.

Как пишет Politico, казалось, европейские дипломаты не знают, как ответить, когда они пытались проработать детали заявлений Хегсета и Трампа. Жестокая правда заключается в том - по крайней мере на уровне Европейского Союза - отношения с новым Белым домом настолько плохие, что их практически не существует. От президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен не было комментариев. Главный дипломат блока Кая Каллас позже написала на X, что «в любых переговорах Европа должна играть центральную роль», добавив:

Независимость и территориальная целостность Украины являются безусловными. Сейчас нашим приоритетом должно быть укрепление Украины и обеспечение надежных гарантий безопасности». Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила журналистам, что Германия всегда подчеркивала, что ни одно решение по Украине без Украины не будет принято. «Мира можно достичь только вместе. А это значит: и с Украиной, и с европейцами - сказала Бербок.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украине нужна дополнительная военная поддержка перед началом переговоров с Путиным.

Польша непоколебимо будет добиваться усиления военной поддержки Украины. Усиление возможностей Украины перед потенциальными переговорами с Россией имеет решающее значение для нашего континента - сказал он.

Трамп не верит, что Украина вернется к границам 2014 года

Контекст Трамп заявил о «продуктивном» телефонном разговоре с Путиным 12 февраля, где они обсудили войну в Украине и другие темы. Стороны договорились о начале переговоров и визитах в страны друг друга.

Также Трамп заявил о планах встретиться с Путиным в Саудовской Аравии. i 12 февраля Президент Украины Владимир Зеленский и Трамп также провели телефонный разговор.

Президенты обсудили возможности достижения мира, технологические возможности, а также Трамп проинформировал о деталях своего разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

Руководитель ОП Ермак отметил, что Зеленский и Трамп договорились немедленно начать работу команд по завершению войны.