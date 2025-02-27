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Трамп скасував ухвалений за Байдена дозвіл на експорт нафти з Венесуели

Трамп скасував ухвалений за Байдена дозвіл на експорт нафти з Венесуели

Київ  •  УНН

 • 17685 перегляди

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Дональд Трамп анулює ліцензію Chevron на експорт нафти з Венесуели з 1 березня. Рішення пов'язане з невиконанням Венесуелою демократичних умов та домовленостей щодо депортації.

Президент США послався на концесійну угоду від листопада 2022 року, згідно з якою, Chevron матиме шестимісячний період згортання діяльності, щоб вийти з Венесуели.

Передає УНН із посиланням на Вloomberg та AP News.

Трамп анулює ліцензію Chevron на експорт нафти з Венесуели. Президент Сполучених Штатів, оголосив про припинення поступок адміністрації Байдена та відкликає ліцензію, яка дозволяла американській нафтовій компанії Chevron видобувати та експортувати нафту з південноамериканської країни.

Дозвіл уряду США, який дозволяв енергетичному гіганту Chevron Corp. качати та експортувати венесуельську нафту, буде скасовано цього тижня.

Цим я наказую припинити дію неефективної та невиконаної "концесійної угоди" Байдена з 1 березня

- написав Трамп в Truth Social.
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У повідомленні, опублікованому на його платформі соціальних мереж Truth Social, Трамп також звинуватив уряд президента Ніколаса Мадуро в недотриманні демократичних умов для президентських виборів, які відбулися в липні минулого року, а також у недостатній швидкості для перевезення назад до Венесуели іммігрантів, запланованих на депортацію.

Нагадаємо

Трамп заявляв про домовленість з Венесуелою щодо прийому депортованих громадян та надання транспорту. Угода була досягнута після зустрічі спецпредставника США з Мадуро, незважаючи на невизнання його президентства.

УНН передавав, що потік нафти через російський порт Усть-Луга призупинився після атаки безпілотників на початку січня.

Bloomberg: експорт нафти з найбільш завантаженого порту росії санкції не обмежили19.02.25, 14:07 • 91883 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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